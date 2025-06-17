Продюсер «Соника в кино» высказался об отношении к аниме в Голливуде

Японский продюсер Миэ Ониси («Соник в кино», «Полуночный орёл») выразила недовольство тем, что Голливуд создаёт всё больше аниме-проектов.

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По её мнению, это происходит только потому, что сделать аниме для продюсеров дешевле, чем снять художественный фильм с живыми актёрами по той же тематике.