Съемки у Куросавы и характер разведчика: 90 лет со дня рождения Юрия Соломина

90 лет со дня рождения народного артиста СССР Юрия Соломина исполняется 18 июня. Обозреватель «Вечерней Москвы» делится воспоминаниями о встрече с актером в одной из телепередач.

Лично я признателен Юрию Мефодьевичу Соломину не только за его роли и работу на посту худрука Малого театра, который он возглавлял с 1988 года до своей кончины, но и за… кота Леву.

Не удивляйтесь, поясню. Был у меня телевизионный проект, в котором мы пристраивали зрителям бездомных котов. Нам привозили хвостатых «сиротинушек» из городских приютов, и я во время прямого эфира, беседуя с гостем, по возможности «пиарил» очередного котейку.

Котят и породистых красавцев забирали на раз, а вот у Левы, и я это прекрасно понимал, шансов обрести хозяев и дом было немного: он был уже немолодым рыжиком с рваным ухом. Однако Юрий Соломин так нахваливал моего «соведущего», так сокрушался, что сам не может его приютить («Я бы с удовольствием взял, но у меня уже четыре кошки: три «девочки» — Дуся, Маша, Сильва и просто «близнец» Левин — рыжий Лелик), что судьба животного была решена еще до конца передачи: котика забрали, более того — отправили его бизнес-классом в Швецию.

Что еще я запомнил... Как правило, я стараюсь заранее обсудить с гостем темы разговора, чтобы не задать некомфортный вопрос, с одной стороны, с другой — чтобы человеку действительно была интересна беседа.

Скажу откровенно, не всегда получается это сделать. Новые «звезды» (всякие там блогеры, рэперы и сериальные «открытия») зачастую приходят прямо к старту «мотора», а то и вовсе опаздывают к началу передачи. Но на моей памяти все обладатели звания народного артиста СССР приходили за час, а то и за полтора до назначенного времени.

И Соломин не был исключением. Так вот, Юрий Мефодьевич обозначил табуированную тему так: попросил по возможности избегать «вспоминалок» про сериал «Адъютант его превосходительства» (советский черно-белый пятисерийный художественный телефильм 1969 года режиссера Евгения Ташкова о работе разведчика-чекиста Павла Кольцова в годы Гражданской войны. — «ВМ»).

Я удивился, ведь для людей моего поколения роль чекиста Кольцова — «визитная карточка» актера Юрия Соломина.

Вот эта фраза: «Дядя Юра, вы шпион?» преследует меня уже не одно десятилетие, я просто устал, — объяснил свою просьбу гость передачи.

А еще, помню, Юрий Мефодьевич пожаловался на «бытовые неприятности».

Даже на рынок невозможно пойти, — признался мой ТВ-визави, потому что деньги с меня уже не берут. Помню, домашние мне заказали срочно купить помидоры длинненькие для чего-то. Очки, шляпу, все как положено, надел. Быстро подошел к прилавку, взвесил и ушел. Иду к машине. Слышу, топот сзади. Оглянулся, две женщины с корзинкой меня догоняют: «Почему же вы к нам не подошли?!» И дают мне килограмм пять точно таких же отборных помидорчиков. «Ну у нас цветов для вас нет, но это вроде как цветы». И пришлось взять. После этого меня в магазины родные уже не пускают.

Помню, задал гостю вопрос:

Как вы, Юрий Мефодьевич, относитесь к тому, что исполнители вашего ранга, обладатели громких званий снимаются в рекламе?

Ответ не удивил:

Мне стыдновато. Потому что на пропитание хватает. А рекламу уж отдали бы актерам послабее, которым нужно содержать семью. Понимаю, мне возразят: а как же на Западе, снимаются ведь известные актеры в рекламе... А почему мы должны «как на Западе»? Ну, может быть, у меня старая школа, но мое мнение, что наш зритель это отрицательно воспринимает. Давайте я вам расскажу. Еще в начале 90-х я в первых рядах получил приглашение сниматься в рекламе. Но даже не столько я, сколько моя семья, мы все сразу отказались.

Но выяснилось, что исключение из правил все-таки случилось. Один раз Соломин снялся-таки в рекламе. Причем в рекламе японского виски. И в неплохой, отмечу, компании. Этот же напиток рекламировали Шон Коннери и Киану Ривз.

Объяснил мне Юрий Мефодьевич это следующим образом.

Это была реклама Куросавы (Акира Куросава, 1910– 1998 — японский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Считается одним из самых влиятельных кинорежиссеров за всю историю кино. — «ВМ»), когда ему нужны были деньги. И потом, когда мне хотели заплатить, я даже возмутился. Потому что знал, что это для Куросавы очень важно. Лично я обязан ему очень многим… Куросава в меня поверил. И ведь фильм «Дерсу Узала» (советско-японский художественный фильм 1975 года Акиры Куросавы, в котором Юрий Соломин сыграл роль Владимира Арсеньева. — «ВМ») «Оскара» получил. Куросава — это качество. Помните, раньше было в СССР — знак качества? И конечно, Куросава вывел меня на международный экран, он меня прорекламировал так, что я поставил спектакль в Болгарии. Поэтому как я мог ему отказать?

...На следующей день после эфира Юрий Мефодьевич позвонил мне и сказал, что, мол, родные его отругали, надо, говорят, было кота Леву все же взять. Но, как я уже рассказал, его судьба была счастливо решена благодаря Юрию Соломину. Не знаю, помнит ли об этом рыжий котейка, но я вот не забуду.

НЕСКОЛЬКО ЯРКИХ РОЛЕЙ

Адъютант его превосходительства (1969): Кольцов

Обыкновенное чудо (1978): трактирщик Эмиль

Даурия (1971): кузнец Семен Нагорный

Летучая мышь (1978): Генрих Айзенштайн

Дерсу Узала (1975): Владимир Арсеньев

ТАСС уполномочен заявить (1984): полковник КГБ Славин

Хождение по мукам (1977): Телегин

Московская сага (2004): доктор Градов

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