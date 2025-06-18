Зима из «Слова пацана» рассказал, чем его ранят фанаты сериала

Актер Лев Зулькарнаев рассказал в интервью сайту Setters о минусах популярности из-за роли в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я вот ощущаю эту ходящую за мной по пятам тень этого сериала. То есть я уже болезненно реагирую, когда меня кликают «Зима!» на улице», — поделился артист.

По словам Зулькарнаева, он уже «дергается», когда его ассоциируют с персонажем проекта режиссера Жоры Крыжовникова — ему хотелось быть для зрителя просто Зулькарнаевым.

«Я понимаю, что не могу подойти к каждому человеку и начать показывать ему все свои работы. Понятно, что для кого-то я так и останусь просто Зимой», — посетовал актер.

25-летний артист подытожил, что за время своей актерской карьеры он уже снялся и в других «не менее достойных проектах». На данный момент в фильмографии Зулькарнаева порядка 22 работ — в том числе, он сыграл главную роль в «Экспрессе» Руслана Братова и Сергея Рахманинова в «Шаляпине».

Премьера первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась в 2023 году. О работе над продолжением шоу не сообщалось, но сценарист Андрей Золотарев раскрывал, что историй про героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть еще на два сезона.