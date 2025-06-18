Юлия Такшина объяснила, зачем ходила к священнику перед съемками

Актриса Юлия Такшина призналась, что ходила в церковь перед тем, как согласиться сыграть в спектакле «Мастер и Маргарита». Батюшка разрешил ей работать над этой постановкой, но только в роли Маргариты. Об этом она рассказала в интервью сайту «Страсти».

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Вокруг романа Михаила Булгакова ходит немало слухов. Многие даже считают, что на нем лежит проклятие. Поэтому не все решаются на экранизации и театральные постановки по произведению. Юлия отметила, что тоже сомневалась, когда получила предложение присоединиться к спектаклю «Мастер и Маргарита».

«Я пошла в храм, поговорила с батюшкой по этому поводу, поскольку есть разные истории. И батюшка мне рассказал, что очень многие люди приходят в храм, прочитав именно это произведение. Изначально мне предложили роль Геллы, и он мне не разрешил ее сыграть. Он сказал: "Вот в нечисть не играйся, а Маргариту можно"», — рассказала Такшина.

Отметим, что многим Юлия известна по роли секретарши Вики в сериале «Не родись красивой». Именно этот проект сделал актрису популярной. Однако ей удалось не застрять в одном амплуа. Такшина призналась, что многие до сих пор хотят, чтобы она вернулась к своей героине, но продолжения этой истории ждать не стоит.

«Мы все взрослеем, амплуа меняется так или иначе, мы формируем себя как личности, и продюсеры, режиссеры это очень считывают. У меня, например, очень много ролей каких-то высокопоставленных — я и генерала сыграла, и подполковника, и полковника, и исследователей, и врачей, и психологов, и юристов. Наверное, меня как-то видят в ролях сильных женщин, и это здорово. С возрастом тебя перестают ассоциировать с каким-то определенным образом, и ты идешь дальше. И потом театр дает такой огромный спектр разных ролей. Многие это видят и открывают как другую актрису. Не только как из "Не родись красивой", которая, мне казалось, уже давно забывалась. Я очень рада, и мне очень дорого, что люди помнят. Хотят очень многие продолжения, но его, к сожалению, не будет», — поделилась Юлия.

Интервью с Юлией Такшиной о ролях, сыновьях и вере читайте на сайте «Страсти».