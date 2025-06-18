Умер испанский актер Мануэль Сарсо, снявшийся почти в 300 фильмах и сериалах

В ночь на 17 июня скончался Мануэль Сарсо, испанский актер кино и телевидения.

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Его последний проект вышел в прошлом году - к этому моменту фильмография артиста приближалась к трем сотням пунктов.

Некролог публикует G24. Причиной смерти назван сердечный приступ.

Мануэль Лопес Сарса (настоящее имя) родился 26 апреля 1932 года в Мадриде. На большом экране дебютировал в 1951-м.

В списке работ - "Встреча с гуманоидами", "Город зомби" Ленци, "Стервятники над городом", "Черная маска", "Нескромное обаяние порока" Альмодовара, "Ангел смерти" Хесуса Франко, линейка картин про защитника обездоленных Койота.

Известно, что в 1960-м артист пережил клиническую смерть из-за травм, полученных во время спасения женщины на пожаре.