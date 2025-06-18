Некоторые актеры рисковали здоровьем ради своих ролей.

Например, Сильвестр Сталлоне во время съемок «Неудержимых» получил серьезную травму. В сцене с рестлером Стивом Остином его так сильно ударили об стену, что он вывихнул плечо и получил перелом шеи. После этого актеру пришлось перенести несколько операций, и теперь в его позвоночнике стоит металлическая пластина.

Николь Кидман пострадала во время репетиций танца в «Мулен Руж!». Она упала и сломала ребро, а позже повторно его повредила, когда попросила костюмера затянуть корсет потуже.

Почему некоторые актрисы не могут смотреть свои фильмы

А Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма «Джанго освобожденный» случайно порезал руку о стекло. Несмотря на травму, он продолжил играть, и сцена получилась настолько сильной, что ее оставили в финальной версии фильма.

Подробнее об этом видео рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.