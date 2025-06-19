Ума Турман объяснила, почему ушла из боевиков после «Убить Билла»

Ума Турман перестала сниматься в боевиках после выхода дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла». Спустя 20 лет актриса объяснила, почему приняла решение завязать с этим жанром.

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Об этом звезда «Криминального чтива» поведала на шоу Джимми Фэллона.

«Я никогда не увлекалась этим жанром, потому что не хотела сниматься в целой куче боевиков категории "Б". Когда ты снимаешься в "Убить Билла", ты не перестаешь слышать внутренний голос: "О, мне нужно быть очень осторожной в том, что я буду делать дальше". Поэтому я занималась другими вещами», — поделилась Ума.

Однако недавно Турман изменила своему принципу и впервые за много лет снялась в боевике. В этом году с ее участием выходит вторая часть картины «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.

Когда Уме предложили присоединиться к касту, она решила воспользоваться этой возможностью, увидев в этом способ «снова начать действовать». Актрисе понравился сценарий и герои, а сам проект показался качественным. Так что скоро фанаты Турман снова увидят ее в самом динамичном и захватывающем жанре.