«Раздеваться перед ним не буду». Как сложилась судьба Натальи Селезневой

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Селезнева отмечает 80-летний юбилей. Всесоюзная слава пришла к ней в 70-х после ролей в комедиях Леонида Гайдая — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». Как сложилась ее дальнейшая карьера и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

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Детство и юность Натальи Селезневой

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. Ее отец, Игорь Селезнев, работал фотожурналистом, заведовал отделом «Искусство фотографии» в журнале «Советское фото», а мать, Нелли Полинковская, была художницей по росписи тканей. В шестилетнем возрасте девочка впервые оказалась на большой сцене — сыграла роль Глории в постановке Театра Советской Армии «Тридцать сребреников». Именно в этой роли начинающую артистку заметила писательница Агния Барто, которая как раз искала актеров для экранизации своей книги «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953), — так состоялся дебют Селезневой в кино.

«Я была невероятно счастлива, когда меня, первоклашку, выбрали для съемок в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер». Это тоже судьбоносный момент: мою игру в спектакле увидела Агния Барто, по сценарию которой снималась картина, и сказала: «Нужна эта девочка!» — вспоминала артистка.

В школьные годы она снялась еще в двух картинах — «Девочка и крокодил» (1956) и «Аленка» (1961), — после чего поступила в театральное училище имени Щукина на курс Бориса Захавы. В 1966 году Селезнева окончила «Щуку» и присоединилась к труппе Московского академического театра сатиры, на сцене которого выступает по сей день.

Лучшие роли Натальи Селезневой в кино

Всесоюзную славу Наталье Селезневой принесла роль «хорошей девочки Лиды» в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В кастинге участвовали более 300 девушек, но режиссер остановил свой выбор именно на юной актрисе, студентке пятого курса «Щуки».

«Помню прекрасно ту историю. Он мне говорит: «Вы можете показать мне свою фигуру?» Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: «Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь». И тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: «Ну как у меня фигура?» «Утверждены», — произнес Гайдай всего одно слово», — рассказывала актриса Борису Корчевникову.

Новеллу «Наваждение» (1965) посмотрели почти 70 млн зрителей, а актерский состав картины получил престижную кинопремию «Серебряный дракон Вавеля» в Чехословакии. Впоследствии Селезнева сыграла еще в двух комедиях Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и «Не может быть!» (1975). Среди других заметных киноработ актрисы — роли в картинах «Приключения желтого чемоданчика» (1970), «Халиф-Аист» (1971), «Берегите мужчин» (1983), «Вы не оставите меня» (2006) и других.

Не меньший успех актрисе принес телевизионный проект «Кабачок 13 стульев», в котором она вместе с другими артистами Театра сатиры играла с 1966-го по 1981 год. Участие в «Кабачке» сделало Селезневу еще более популярной, но мешало ей развивать карьеру драматической актрисы.

«Из-за «Кабачка» приходилось отказываться от многих хороших ролей — очень плотный график работы. А куда-то, где я хотела сыграть, меня не брали, называли маской», — вспоминала она.

Всего Наталья Селезнева сыграла более 60 ролей в фильмах и сериалах. Последняя на сегодняшний день картина с ее участием — мелодрама «Новогоднее дежурство» — вышла в 2014 году.

Театральная карьера Натальи Селезневой

Вот уже почти 60 лет Наталья Селезнева является актрисой Московского академического театра сатиры.

«Оказавшись в Театре сатиры, я так в нем и осталась. Я очень консервативна. У меня одна запись в трудовой книжке», — говорила Селезнева в 2016 году.

В разные годы ее партнерами по сцене были Татьяна Пельтцер, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин, Михаил Державин, Александр Ширвиндт, Ольга Аросева и другие великие актеры. В числе самых ярких работ артистки — роли в постановках «Горе от ума» (1976), «Гнездо глухаря» (1980), «Последние» (1987), »Неаполь — город миллионеров» (2000), «Нам все еще смешно» (2003) и других.

После смерти Александра Ширвиндта, под руководством которого Селезнева работала более 20 лет, актриса редко выходила на сцену любимого театра. В мае 2025 года в беседе с Андреем Малаховым она назвала современный Театр сатиры «совершенно новой субстанцией».

«Грустно. Никого нету. Мишки (Державина) — нет, Юрия Васильевича (Яковлева) — нет. Нет Аросевой, Вицина, Демьяненко, Куравлева. Невозможно… В театре никого не осталось, театр другой, театр для молодых», — рассуждала она.

Личная жизнь Натальи Селезневой

Со своим единственным мужем, актером и режиссером Владимиром Андреевым, Наталья Селезнева познакомилась в 1968 году на съемках фильма «Калиф-Аист».

«Мы познакомились в костюмерной, куда я пришла, чтобы примерить платье для фильма «Калиф-Аист». Я там играла принцессу, а Андреев — калифа. Встретились глазами. Это была любовь с первого взгляда», — вспоминала о той встрече артистка.

На момент знакомства Андреев был женат на актрисе Наталье Архангельской, однако чувства к Селезневой взяли верх и он ушел из семьи. В 1968 году влюбленные поженились, а спустя год у пары родился сын Егор. Супруги прожили вместе более 50 лет, вплоть до самой смерти Андреева в 2020 году.

«Я потеряла большого друга, учителя, партнера, мужа, отца нашего единственного сына Егора. Мы прожили вместе 52 года. Мы очень разные люди, у нас разное восприятие жизни, но мы ни разу за эти годы не поругались», — говорила Селезнева журналистам.

Где сейчас Наталья Селезнева

После смерти мужа Наталья Селезнева сильно сдала — актриса ведет затворнический образ жизни, не снимается в кино и не выходит на сцену родного Театра сатиры. Последний спектакль с ее участием — «Старый новогодний кабачок» — зрители увидели весной 2023 года. На сцене Селезнева появилась в инвалидном кресле, поскольку после перенесенных в 2021 году операций по замене коленного и тазобедренного суставов она практически не может ходить. Сегодня артистка по-прежнему числится в труппе театра, однако спектаклей с ее участием в афише нет. Праздновать 80-летний юбилей на сцене она не планирует — об этом журналистам рассказала подруга Селезневой, актриса Алена Яковлева.