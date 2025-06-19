Ребел Уилсон рассказала, как ее ударили пистолетом в лицо

Австралийская актриса, звезда фильма «Девичник в Вегасе» Ребел Уилсон призналась, что ей понадобилась пластика после съемок. 45-летнюю артистку цитирует People.

© Lenta.ru

Уилсон объяснила, что пластика потребовалась ей после того, как она сыграла секретного агента в образе подружки невесты в фильме «Шпионская свадьба».

«Мне очень, очень понравилось сниматься в экшне. Раньше я никогда не снималась в боевиках, поэтому я в восторге», — призналась она.

Однако в последнюю ночь съемок около трех часов утра на площадке случился несчастный случай — актриса получила травму носа.

«В драке мне в лицо случайно ударили пистолетом. Этого не должно было случиться, но нос был рассечен, а меня увезли на скорой помощи в больницу», — вспомнила Уилсон.

Актрисе потребовалась помощь пластического хирурга, который прибыл только около 6:30 утра.

«Так что было несколько часов, когда я просто думала: "Мое лицо когда-нибудь будет в порядке? Но, к счастью, нашли действительно хорошего пластического хирурга, который приехал и все исправил. Нос мне зашили», — добавила Уилсон.

Ребел Уилсон в 2017 году пришлось перенести на ногах сотрясение мозга. Во время съемок одной из сцен картины «Не романтично ли это?» она упала на холме, ударилась затылком и на несколько секунд потеряла сознание. После кратковременной госпитализации она 16 часов проработала с сотрясением мозга.