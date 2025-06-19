Кинокритик объяснил «Оскар» Тома Круза

Том Круз заслужил "Оскар" за заслуги в кинематографе вовсе не за франшизу "Миссия невыполнимам", заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

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Актер, режиссер и продюсер Том Круз получит "Оскар" не за игру во франшизе "Миссия невыполнима", а за большое количество авторских и интеллектуальных фильмов, в которых он снялся, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Американская академия кинематографических искусств и наук ранее сообщила о решении вручить Крузу "Оскар" за заслуги в области кино.

«Том Круз играет блестяще разные роли. Да, наверное, он отчасти стал заложником роли Итана Ханта из франшизы "Миссия невыполнима", но публика хочет это смотреть. Ну, бывает. Какой смысл резать курицу, которая несет не просто золотые, а сверхзолотые яйца. Том Круз уже достаточно сделал в кинематографе за свою жизнь, в том числе, сыграл в "Операции Валькирия" и в других очень хороших фильмах. Не надо забывать, что актер - это пластилин в руках режиссера. Надеюсь, Том Круз когда-нибудь встретит еще одного Стэнли Кубрика и снимет еще один "С широко закрытыми глазами". Успех актера всегда зависит от режиссера», — подчеркнул кинокритик.

Он также рассказал, что Том Круз зачастую сам исполняет сложные трюки.

«Сегодня Круза чаще снимают ради его бесстрашия. Как, например, в последней "Миссии невыполнима", где он выступает и в качестве продюсера. Круз сам руководит производством этих фильмов. При этом он сам решает, какие трюки ему делать самостоятельно, а на какие приглашать дублеров. А в другие картины его приглашают, потому что он - Том Круз. Этого вполне достаточно», — добавил кинокритик.

Ранее Тома Круза включили в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки с горящим парашютом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».