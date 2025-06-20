Джеймс Ганн рассказал про секретный проект для киновселенной DC

Во время недавнего интервью изданию Entertainment Weekly Джеймс Ганн рассказал об одной занятной вещи. Как оказалось, у него в запасе для своей киновселенной DC есть один большой секретный проект.

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О чём конкретно речь, Ганн не уточнил. По словам режиссёра, руководство держит этот проект в секрете, чтобы конкурентные студии не смогли его скопировать.

Услышав это от Ганна, фанаты начали гадать, что конкретно режиссёр имеет в виду. Это может быть абсолютно что угодно: от больших кроссоверов с различными персонажами до каких-то личных идей постановщика. Об этом пока ничего не известно, и когда станет известно, неясно.