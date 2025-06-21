Как сложилась жизнь актрисы Светланы Крючковой

В детстве она даже не мечтала стать актрисой, а поступила в театральный институт только с третьего раза. Несмотря на это, Светлана Крючкова уже на четвертом курсе впервые снялась в кино и стала одной и самых запоминающихся артисток как на большом экране, так и на сцене. Материал ТАСС — к юбилею знаменитой российской актрисы.

Первый блин комом

Светлана Крючкова родилась в 1950 году в Кишиневе в семье военнослужащего и кадровой работницы МВД. Отец будущей актрисы, будучи суровым человеком, воспитывал своих детей в строгости, а мать вместе с дочерью разучивала стихи, занималась с ней музыкой и пением, вложив в Крючкову любовь к самовыражению через искусство.

Когда в 1967 году Светлана Николаевна закончила школу, она поехала в Москву и планировала поступать на филолога. Но хоть Крючкова и не мечтала становиться актрисой, она в последний момент изменила свое решение и подала документы в Щепкинское училище. По ее же словам, у будущей артистки не было твердого решения о том, чему она должна посвятить свою жизнь, но чувствовала, что у нее "должна быть какая-то особенная, необычная судьба".

Несмотря на то что Светлану Николаевну в итоге ждал успех, в начале все складывалось не по планам: в третьем туре испытаний она провалилась и вернулась домой. Через год она снова отправилась в Москву для поступления уже в Театральный институт им. Бориса Щукина, но эта вершина ей снова не покорилась. В 1969 году Крючкова решила поступить в актерский вуз в третий раз, и ей все-таки удалось поступить в Школу-студию МХАТ, а затем закончить ее с отличием.

Успехи в кино

Уже на четвертом курсе она получила роль в кино: актриса сыграла Нелли Ледневу, ученицу вечерней школы, в фильме "Большая перемена". Картину показали на телевидении в 1973 году, и она сделала артистку звездой. Эта роль сразу же стала для нее определяющей. В том же году Крючкова закончила вуз: после выпуска актрисой интересовались сразу пять театров Москвы, но она осталась во МХАТе и выступала в нем два сезона.

Артистка также продолжала сниматься в кино. В 1975 году на большие экраны вышла картина Леонида Гайдая "Не может быть", где Светлане Николаевне досталась заметная роль в одной из новелл. Фильм имел колоссальный успех в прокате — его посмотрело более 50 млн зрителей.

Большая перемена в жизни

Следующим проектом актрисы стал фильм "Старший сын", съемки проходили в Ленинграде. Во время работы над картиной она влюбилась в кинооператора Юрия Векслера в первый же день. Как она сама рассказывала, у них все шло гладко не сразу, но Крючковой удалось покорить его сердце. Тогда она решила покинуть Москву и переехать в Ленинград к своему возлюбленному.

После переезда Крючкова устроилась в труппу Большого драматического театра (БДТ), где выступает и по сей день: ее пригласили знаменитые режиссеры Георгий Товстоногов и Сергей Юрский. Она дебютировала в спектакле "Фантазии Фарятьева", и эта работа была отмечена премией Всероссийского театрального конкурса как лучшая женская роль в том сезоне. Вскоре ей стали давать главные роли — Аксиньи в "Тихом Доне", Василисы в постановке "На дне", помещицы Любови Раневской в "Вишневом саде" и другие.

Кино также не уходило из жизни артистки: она продолжала сиять на большом экране. В 1977 году вышла лента по пьесе Гоголя "Женитьба", где она выступила в роли невесты Агафьи, а в начале 1980-х режиссер Никита Михалков предложил актрисе главную роль в трагикомедии "Родня". Тогда же она сыграла в экранизации одной из повестей о Шерлоке Холмсе "Собака Баскервилей" и в драме Ролана Быкова "Чучело". В 1983 году Крючкова получила звание заслуженной артистки СССР.

Слава, развод, новая жизнь

Также в 80-х актриса появилась на экранах в таких картинах, как "Змеелов", "Курьер", "Жизнь Клима Сангина" и других. В театре она тоже отнюдь не была обделена большими ролями. Но в 1988 году она развелась со своим мужем Юрием, который, как она сама признавала, сыграл огромную роль в ее становлении. Все закончилось из-за ревности мужа к актерской популярности Крючковой: по словам Светланы Николаевны, "в семье сложилась невыносимая атмосфера", которая негативно сказывалась на их сыне Дмитрии, и они приняли решение расстаться.

Через год она снова вышла замуж за художника-декоратора Александра Молодцова, который был младше на 12 лет, — Крючкова познакомилась с ним в одном из ресторанов Ленинграда. В 1990 году у них родился сын.

В 1989 года году не стало режиссера Георгия Товстоногова, который пригласил еще юную актрису в БДТ. Тогда она почти перестала получать роли в театре и начала создавать авторские программы: стала разъезжать по гастролям с моноспектаклями. Единственной действительно большой ролью Крючковой оставалась роль Раневской в чеховской пьесе.

От "Оскара" до "Плинтуса"

В 90-х она продолжала сниматься во множестве проектов, самыми яркими из которых стали драма "Царская охота" и оскароносная картина Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", где она сыграла домработницу Катю.

В XXI веке она снялась в одном из последних фильмов Эльдара Рязанова "Старые клячи" и сыграла пенсионерку Нину Савельеву в скандальной экранизации книги "Похороните меня за плинтусом". За это воплощение она получила премию "Ника" в номинации "Лучшая женская роль". В 2016 году Крючкова открыла свою лабораторию актерского мастерства при Союзе театральных деятелей РФ, передавая свой опыт молодым талантам и вдохновляя новые поколения актеров.

Три попытки поступления, десятки ролей, смена городов и театров — путь Светланы Крючковой действительно оказался особенным, как она и хотела. Сегодня, как десятилетия назад, ее творчество остается диалогом со зрителем — без пафоса, но с глубоким пониманием человеческой натуры.