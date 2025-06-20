Умерла японская актриса и певица Сихо Фудзимура

Скончалась Сихо Фудзимура, японская актриса кино, ТВ и "мыльных опер" и певица, звезда "золотого века" национального кинематографа.

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Фудзимура снималась с 1960-х, список ее работ превышает сотню проектов, среди них - множество культовых картин: линейки "Ниндзя", "Затоичи" и "Нэмури Кёсиро", "Большая белая башня", "Прекрасный день в Токио", "Инугами", "Кошмарочка", главная роль в классическом хорроре 1968 года "Легенда о Снежной женщине".

В 2008-м актриса была удостоена специального приза за достижения на кинофестивале в Иокогаме.

Причиной смерти звезда названа пневмония. Об этом сообщает Yahoo! Japan.

Отмечено, что в больнице артистка находилась из-за повторных компрессионных переломов.

Прощание и похороны прошли в узком кругу близких.