Сцена убийства в душе из фильма Альфреда Хичкока «Психо» стала одной из самых узнаваемых в истории кино. Но для актрисы Джанет Ли она обернулась настоящей психологической травмой. Съемки длились неделю и потребовали от нее колоссального эмоционального напряжения.

Результатом стали посттравматический стресс, хроническая тревожность и ночные кошмары. По воспоминаниям актрисы, страх остался с ней на всю жизнь – Джанет избегала душевых кабин, не закрывала штору полностью и всегда следила за дверью.

Актеры, которые серьезно пострадали на съемках фильмов

Такая реакция не редкость: сильные психологические сцены, особенно в жанре хоррора, нередко дают актерам гораздо больший отклик, чем планировалось. В случае с «Психо» искусство действительно оставило след — и не только в истории кино.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.