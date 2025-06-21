Пять советских актрис, щеголявших в кино в откровенных купальниках

В Советском Союзе было не принято обнажать тело и привлекать внимание откровенными нарядами. Однако некоторые актрисы не побоялись предстать перед камерой в купальниках, за что зрители их называли секс-символами, а кинокритики — бесстыдницами.

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В середине 1960-х в Советском Союзе начался пляжный бум. Мода на купальники стремительно развивалась. Женщины перестали скрывать своё тело, а костюмы для плавания становились простыми и более открытыми. По сравнению с Европой, здесь все происходило медленнее. Именно поэтому появление Натальи Кустинской в купальнике в фильме «Три плюс два» вызвало настоящий фурор.

После этого блондинку стали звать советской Бриджит Бардо. Вскоре артистку пригласили на съёмки зарубежных журналов. К примеру, французский «Candide» признал советскую актрису одной из самых красивых женщин мира.

© Кадр из фильма «Три плюс два»

В 1966 году фотограф Георгий Тер-Ованесов предложил Кустинской устроить откровенную фотосессию. Актриса с удовольствием согласилась.

Наталья Селезнева стала одной из первых советских актрис, кто обнажился перед камерами до бикини.

18-летняя артистка появилась в раздельном ярко-красном купальнике в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Несмотря на полуобнаженный внешний вид никто не стал называть Наталью бесстыдной или вульгарной. Ее героиня, наоборот, вышла юморной и непоседливой, за что её и полюбили миллионы зрителей.

© Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Наряд Лиды стал для многих советских женщин заветной мечтой. В то время похожие купальники были в дефиците. Помочь модницам вызвались спекулянты. Ярко-красные костюмы привозились из Франции и Италии.

Будущая «Кавказская пленница» попала в кинематограф благодаря своей физической форме. В то же время артистка не боялась быть смешной или странной.

До актерской карьеры Наталья работала в цирке. Она часто выступала в гимнастическом купальнике, поэтому раздеться до обычного купальника перед камерой не стало для нее невыполнимой задачей.

Откровенный наряд Варлей не испугал. Сейчас, возможно, ее купальник не кажется чем-то необычным, но в середине 1960-х публика оценила смелость артистки.

Позже оказалось, что Варлей привела на съёмки сама судьба. На пробах были и Кустинская, и сестры Вертинские. Но Гайдай выбрал именно Варлей. Ему понравился ее весёлый нрав и жизнерадостность. Именно такой он видел героиню своего нового фильма.

© Кадр из фильма «Кавказская пленница»

Сложные трюки в кадре должна была выполнять каскадерша. Но девушка оказалась обманщицей, поэтому цирковые навыки Натальи пригодились как раз кстати.

Позже артистка призналась: после «Кавказской пленницы» ей неоднократно предлагали сняться в эротических фильмах, но она отказывалась. Не смогли повлиять на ее решение ни высокие гонорары, ни возможная всемирная популярность.

На счету актрисы десятки различных ролей, однако известность ей принесла «Бриллиантовая рука». Героиня Светланы появилась перед зрителем в ярко-зеленом раздельном купальнике.

Для целомудренных 60-х роль Светличной получилась дерзкой и откровенной. Актриса отмечала, что боялась посторонних на площадке. В заключительной сцене у нее «лопается» бюстгальтер, и она предстаёт перед камерой с голой спиной.

В то время это считалось чересчур откровенным. Чтобы не нарваться на критику или осуждение, Светличная смогла договориться, чтобы во время съёмки сцены на площадке были только она, режиссёр, Юрий Никулин, оператор и осветитель. Актрисе пошли на встречу, а сцена стала одной из самых запоминающихся в фильме.

© Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

В «Мосфильме» смелость Светличной не оценили. Руководство потребовало вырезать сцену, но Гайдай смог отстоять ее.

После этого артистка стала и в жизни надевать откровенные наряды, не стесняться говорить об интимной части личной жизни. Светличная не скрывала, что изменяла мужу, а однажды открыто приняла от режиссера Андрея Кончаловского необычный подарок — кружевные трусики голубого цвета.

После смерти мужа Светличная без стеснения выходила в свет с молодыми кавалерами. Одним из них стал певец Прохор Шаляпин.

Елена Копыль

Актриса снялась всего в двух фильмах, однако всеобщую популярность ей принёс лишь один. В картине «Дама с попугаем» Андрея Праченко Елена предстала в откровенном бело-красном бикини на завязках.

Такой «костюм для плавания» мало что скрывал, поэтому вызывал неподдельный интерес зрителя. После выхода картины Елена Копыль перестала сниматься в кино и ушла в тень. О ее дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

© Кадр из фильма «Дама с попугаем»

Примечательно, но в 2014 году журнал «Сноб» признал «Даму с попугаем» самым лучшим курортным фильмом времен СССР.