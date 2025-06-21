Как сложилась судьба актрисы Татьяны Друбич

Её талант вызывал восхищение у режиссёров, а зрители искренне её любили. После появления на экранах фильма «Сто дней после детства» эта актриса мгновенно превратилась не просто в олицетворение молодости и очарования, а в реальную «икону стиля». Казалось, что в жизни юной красотки складывается все хорошо, но мало кто мог подумать, что вместо киношной карьеры она сделает выбор в пользу медицины. В личной жизни Татьяны Друбич тоже было не все гладко: до последнего никто не знал, кто отец ее ребенка и кто стал стал ее единственной настоящей любовью. Но как сложилась судьба одной из самых красивых актрис? И как живет она сегодня? Об этом и не только читайте далее...

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Татьяна Друбич – уроженка Москвы (7 июня 1960 года). С самого детства она отличалась разными талантами и тягой к творчеству. В школьные годы она демонстрировала отличную успеваемость, но из-за своей многогранности долго не могла выбрать будущую профессию.

В 17 лет в ее жизни произошла трагедия: ушёл из жизни отец, Люсьен Ильич. Это событие она восприняла близко к сердцу, и позднее весьма философски рассуждала об этом событии:

«Смерть отца и вообще родителей не бывает ни ранней, ни поздней. Их уход всегда катастрофа, и твоя жизнь начинается сначала и по-другому... Была обида, страх и детский вопрос, куда же мы всё-таки деваемся, есть ли там, за гробом, «небо в алмазах» и «услышим ли ангелов?»

Муза – эндокринолог

После учёбы в школе Друбич приняла решение не поступать во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). По рекомендации известного режиссёра Сергея Соловьёва, который сыграет в ее жизни основополагающую роль, она сделала выбор в пользу высшего медицинского образования, став студенткой Московского государственного медико-стоматологического университета.

Соловьёв аргументировал свой совет тем, что все необходимые актёрские качества и так были у Татьяны от природы, так что актерское образование ей просто не нужно было. В итоге, получив диплом о высшем образовании, Татьяна Друбич начала свою карьеру, став врачом-эндокринологом в одной из районных поликлиник.

Свой первый шаг в кино она сделала в 1972 году, приняв участие в приключенческой картине Инны Туманян под названием «Пятнадцатая весна». Затем последовала заметная роль в фильме Соловьёва «Сто дней после детства». Вскоре после этого началось плодотворное сотрудничество над новыми проектами, в которых актриса фактически стала музой режиссера – таковой она пробыла до конца его дней...

Звездные роли в культовых фильмах

Конец 1980-х годов ознаменовался для Друбич исполнением главных ролей в культовых картинах «Асса» и «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». В творческом багаже актрисы также есть фильмы «Храни меня, мой талисман», «Десять негритят» и «Привет, дуралеи!».

Одну из своих самых знаковых ролей артистка получила в 2009 году, снявшись в киноверсии знаменитого романа Льва Толстого «Анна Каренина». Несмотря на то, что героине произведения по сюжету лишь 28 лет, а самой Друбич на момент съёмок было уже 48, эта работа принесла ей огромный успех и окончательно утвердила её в качестве символа российского кинематографа.

В 2011 году известная артистка появилась на экране во второстепенной роли в фильме «Последняя сказка Риты», а в 2016 году отметилась эпизодическим появлением в картине «Ке-ды».

На грани смерти

Многие критики и сегодня называют Татьяну Друбич главной любимицей режиссёра Сергея Соловьёва, ведь именно благодаря ему актриса получила путёвку в мир большого кино. Однако мало кому известно, что работа над знаменитой картиной «Десять негритят» едва не лишила режиссера его музы.

Чудовищный инцидент произошёл во время съёмок эпизода с петлёй. Специально для героини был сконструирован сложный механизм, который позволял ей находиться в вертикальном положении. Сразу после того, как дубль был снят, вся команда как ни в чем не бывало отправилась на обеденный перерыв, совершенно забыв о Друбич, которая так и осталась в этой конструкции.

Задыхающаяся и уже начинающая хрипеть актриса оказалась в критическом состоянии, фактически на грани смерти. Спасение пришло буквально в последний момент – благодаря её дочери, которая заметила происходящее и оперативно позвала на помощь.

Позднее Татьяна Друбич с содроганием вспоминала об этом страшном моменте. Она рассказала, что для сцены её подвесили на особом приспособлении, напоминавшем парашютную систему:

«... Пока все налаживали, ставили в обеденный перерыв, меня упустили из виду и забыли вытащить. До того момента, пока я не захрипела, моя дочь начала кричать и побежала за помощью...»

На то, чтобы полностью восстановиться после пережитого потрясения, Татьяне потребовалось несколько лет. А тот самый опасный эпизод был доснят с участием дублёрши.

А что на личном?

Сергей Соловьёв, ставший проводником Татьяны Друбич в большое кино, оказался и единственным мужчиной, с которым она официально связала свою судьбу. Их отношениям и искренним чувствам не помешала большая разница в возрасте: режиссер был старше на 16 лет.

Более того, ради юной Татьяны он ушёл от своей супруги Марианны Кушнеровой. Но при этом о своей бывшей жене он всегда отзывался с исключительной теплотой. Режиссер подчеркивал, что их связь «оставалась прекрасной» с момента первой встречи и до его последних дней: они регулярно общались по телефону, делились новостями, и, конечно, воспитывали общую дочь Анну.

Примечательно, что после развода Соловьев и Друбич не сразу оформили свои отношения – официальный брак был зарегистрирован лишь в 1983 году. А в 1984 году, через год после свадьбы, у Сергея и Татьяны родилась дочь Анна. Однако их брак продлился всего несколько лет и в итоге распался. По утверждению самой Друбич, инициатива развода исходила от неё, поскольку, как она объясняла, она влюбилась в другого человека.

Татьяна высоко оценивала роль Соловьёва в своей жизни, говоря, что он дал ей очень многое и, главное, позволил остаться самой собой без всякого давления. Она называла его «человеком из ряда вон», подчеркивая его выдающиеся качества, и считала самым умным мужчиной, которого ей довелось встретить.

Несмотря на развод и последующие отношения, Татьяна Друбич больше никогда официально не выходила замуж, но продолжала поддерживать с Сергеем Соловьёвым очень близкие и доверительные отношения.

О личной жизни Татьяны Друбич после разрыва с Соловьёвым практически ничего не известно, актриса категорически не желает рассказывать о подробностях личной жизни. Известно лишь, что у неё есть ещё одна дочь – Маруся, но вот кто ее отец – большой вопрос. При этом существует версия, что отцом Маруси может быть всё тот же Сергей Соловьёв, который даже после развода продолжал испытывать к Татьяне самые теплые чувства.

Хотя официальный развод между Друбич и Соловьёвым состоялся в 1989 году, их связь не прерывалась до самой смерти режиссёра. Известно, что Татьяна Люсьеновна разговаривала с ним по телефону в тот самый день, когда его не стало. Известно, что у Сергея Александровича были проблемы с сердцем, и незадолго до кончины он перенес операцию. Знаменитый режиссер скончался 13 декабря 2021 года в возрасте 77 лет.

Жизнь вне света софитов

Сегодня Татьяна Друбич появляется на киноэкранах довольно редко. Она соглашается вернуться к актёрской работе только ради ролей «исключительного масштаба». Вероятно, медицинская деятельность ее интересует гораздо больше.

Сама артистка с юмором отмечает, что при заполнении различных документов или анкет во время поездок в графе «профессия» она неизменно указывает «врач». Друбич подчеркивает, что она полностью довольна тем, как сложилась её судьба, и ничуть не сожалеет об утрате былого уровня популярности.

Её дочь проживает в США и воспитывает дочь Александру. Татьяна Люсьеновна старается находить возможность как можно чаще навещать внучку.

Что думает об СВО

Татьяна Друбич воздержалась от каких-либо открытых публичных высказываний касательно специальной военной операции. Однако, по некоторым данным, её подпись стояла под обращением от благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», которое касалось СВО.

Авторы этого обращения выражали уверенность в «недопустимости умножения смертей посредством войны» и выступали против кровопролития. Также в послании речь шла о том, что в отличие от некоторых болезней, которые пока неизлечимы, войну можно остановить. На данный момент упомянутый пост был удалён из официальных аккаунтов фонда в социальных сетях.

Несколько лет назад в интервью писателю Дмитрию Быкову* Друбич призналась, что целенаправленно стремилась организовать свою жизнь таким образом, чтобы оставаться по возможности независимой от политической конъюнктуры. Единственное, что ее беспокоит – это перспектива в один день лишиться возможности выезжать за границу. Рассуждая о возможном отъезде, актриса-стоматолог сформулировала свою позицию так: важно зарабатывать достаточно средств, находясь в России, чтобы иметь возможность как можно чаще бывать за рубежом.

По сообщениям некоторых журналистов, после начала СВО Татьяна Друбич, предположительно, обосновалась в Германии. Теперь её повседневный уклад в значительной степени соответствует «европейским стандартам». Впрочем, это никак не мешает ей периодически наведываться в Россию.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов