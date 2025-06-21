Зрители «Мосфильм. Золотая коллекция» назвали лучшую роль Светланы Крючковой

Зрители телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" назвали роль Нелли Ледневой в фильме "Большая перемена" лучшей в исполнении народной артистки РСФСР Светланы Крючковой. Это следует из данных опроса, проведенным каналом, которые есть в распоряжении ТАСС.

© кадр из фильма «Большая перемена»

"Российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова 22 июня отмечает 75-летний юбилей. В преддверии знаменательной даты телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" узнал у зрителей, какие роли Светланы Николаевны они помнят и любят больше всего. В топ-10 попали и комедийные, и драматические образы, воплощенные Крючковой на экране, причем как в советских фильмах, так и в современном российском кино", - рассказали в пресс-службе канала.

Топ возглавила первая большая роль актрисы в кино - Нелли Ледневой из многосерийного фильма Алексея Коренева "Большая перемена". На втором месте роль тети Песи из сериала Сергея Урсуляка "Ликвидация". Также 44% аудитории назвали любимыми ролями Светланы Крючковой Элизу Бэрримор - жену дворецкого из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" и Нину - дочь Марии Коноваловой в фильме "Родня". Замыкает топ-5 Зинаида, любовница Барыгина-Амурского в фильме-альманахе Леонида Гайдая "Не может быть!", созданном по произведениям Михаила Зощенко.

На шестое место зрители поставили роль Крючковой в картине Виталия Мельникова "Старший сын" - Наталья, в которую был влюблен подросток Васенька. Седьмое место у роли Агафьи Тихоновны из экранизации произведения Н. В. Гоголя "Женитьба" - фильма Виталия Мельникова, который он снял после "Старшего сына". На восьмом месте Нина Антоновна, бабушка Саши Савельева, из фильма "Похороните меня за плинтусом", созданного по мотивам одноименной повести Павла Санаева. Еще 25% аудитории назвали любимой роль Екатерины II в еще одной картине Виталия Мельникова - "Царская охота". Замыкает топ-10 роль Маши из фильма Эльдара Рязанова "Старые клячи".

Опрос проводился в социальных сетях телеканала, в нем приняли участие 1 529 человек.