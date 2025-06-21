Самые известные роли Валентины Талызиной

Умерла народная артистка РСФСР, актриса Валентина Талызина. Об этом сообщили в Театре Моссовета, где она служила. Валентина Талызина сыграла более 40 ролей в родном театре и около 100 ролей в кинофильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей.

© скриншот из фильма «После дождичка в четверг»

Валентину Талызину узнавали по одному голосу и взрослые, и дети. Им говорили десятки героев в кино и в мультфильмах. Роль мамы Дяди Федора из «Простоквашино, которая «сама дошла, на лыжах писали специально под Валентину Илларионовну.

В театральный Талызина тоже поступила благодаря голосу, бросив на третьем курсе сельхозинститут в Омске. В приемной комиссии ГИТИСа тогда про нее сказали: девчонка не красивая и не породистая, но с хорошим голосом.

«Я приехала в Москву, пришла к своей троюродной сестре и все рассказала вечером. А утром я должна была пойти в ГИТИС. Она мне сказала: «Не по плечу ты все это затеяла, Валя.

Но и театр и кино оказались ей по плечу. Правда, на улицах Талызину узнавать стали только после роли несимпатичной Алевтины в Рязановском «Зигзаге удачи. Кстати, на съемках героиню почти не гримировали, только веснушек на лице добавили.

Она была королевой эпизодов. Зато каких! «Афоня, «Старики-разбойники, «Большая перемена. Валентина Талызина сыграла в 120 фильмах и сериалах. Фразы ее героинь моментально расходились на цитаты.

В культовой «Иронии судьбы роль Талызиной даже больше, чем многие могут себе представить. В фильме она говорила за себя и за Барбару Брыльску. Польская актриса не знала русский, поэтому Валентина Илларионовна подарила свой голос возлюбленной Лукашина.

Позже артистка не раз пожалела о том, что озвучила Надю. В Советском Союзе восхищались голосом героини Барбары Брыльски, а Талызина так и осталась за кадром.

«Зачем это надо было делать? Подарить голос, душу, сердце, зачем? У меня какой-то был интерес спортивный, я бы сказала, смогу или не смогу. Вот и смогла, теперь от этого избавиться не могу всю жизнь», — делилась Валентина Талызина.

В родном Театре Моссовета Талызина проработала больше 60 лет. Успела поиграть на одной сцене с великими Фаиной Раневской и Любовью Орловой, называла их учителями. Личная жизнь народной артистки в отличие от творческой оказалась не такой долговечной. Замужем была один раз. В браке с художником Леонидом Непомнящим прожила всего 12 лет. Закончилось все разводом. Единственная дочь Ксения, рассказывая о маме, всегда подчеркивала: больше сцены Валентина Илларионовна любила только стихи.