Журналист поделился воспоминаниями о Валентине Талызиной

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Про блистательную актрису напишут и скажут многое. Про ее роли, ставшие украшением и классикой. Про чуть запоздавшую, но все же случившуюся всенародную любовь к ней. Про фильмы, в которых она сыграла и которые разобрали на цитаты… Мне в этот трудный день хочется сказать о человеке. Человеке, которого мало кто знает. О человеке, который подарил без малого 30 лет дружбы… и жизни.

"Хвост дрожит, сил нет…"

Валя. Именно так она просила называть себя с первого дня нашего знакомства.

"Никакая я тебе не Валентина Илларионовна. Валя - и все. Почему? Да потому что ты из села Отважного, а я из зерносовхоза "Борисовский". Теперь понял?" - по-талызински наотмашь сказанула народная артистка.

Мы познакомились в дальневосточном Благовещенске, 26 лет назад, Валентина Талызина прилетела туда с антрепризным спектаклем.

"Какое интервью? У нее жуткий характер, весь театр уже рыдает", - так "обрадовали" меня в стенах амурской Мельпомены.

На глиняных ногах захожу в гримерку к народной любимице, по провинциальному стесняясь, прошу об интервью.

"Если хороший ужин организуешь, поговорим", - улыбаясь глазами, ответила московская гостья.

Поздно вечером мы расстались родными людьми, рано утром я проснулся со жгучим желанием проводить ее в аэропорт.

"Саня, я артистка не первого эшелона, но в Москве я Валя Талызина. Приедешь, помогу тебе записать интервью с актерами. Ты слушать умеешь", - держа меня за пуговицу дубленки сказала московская гостья.

Благодаря той фразе случились десятки интервью с артистами, чьи имена украсили наше культурное небо.

Валентину Талызину часто называли человеком "с тяжелым характером". Она это знала и не раз говорила:

"Что значит тяжелый характер? Характер, он или есть, или его нет…"

У нее он был! Могла сказануть, ответить, шандарахнуть так, что не раз, грешник, думал: "Больше не позвоню никогда". Проходило несколько дней, максимум - недель, звонил снова. В ней было много чего намешано. Но главное - не было зла.

Все ее неровности, шероховатости и угловатости были защитой. Защитой одинокой, часто не уверенной в себе женщины и артистки.

"Господи, скоро 70 лет на сцене, а хвост по сей день дрожит так, что сил нет", - не раз приходилось слышать он нее.

Валентина Талызина была Человеком. С большой буквы. Который держал слово. Который слышал и понимал чужую боль. Благодаря ей я до сих пор живу на свете. Был период жизни - тяжело болел. Талызина подняла на ноги всю столичную медицину, несколько месяцев была со мной на созвонах. Нашла "моего" хирурга, который распознал мучавшую меня проблему и помог.

"Саня, я с тобой. Всегда буду с тобой, не брошу…", - шептала она своим "фирменным" голосом в телефонную трубку.

И после этого я бы еще смел на нее обижаться?

Она людей чувствовала и понимала точнее рентгена, видела порой до самой печенки.

"Это у меня от мамы, она такая же была.." - неизменно отвечала на мое шумное удивление народная артистка.

Знаменитый на Дальнем Востоке фестиваль театра и кино "Амурская осень" случился благодаря Талызиной. Она пригласила к себе на борщ меня и будущего президента "Осени" , а тогда худрука фестиваля "Киношок" Сергея Новожилова. Та встреча переросла в дружбу и целый фестиваль.

"Понимаешь, Новожилов гений в своем деле. А на Дальнем Востоке все есть, кроме Новожилова. Я сразу рассекла, что у него там все получится", - это ее цитата.

"Голос - это звук души…"

Вся жизнь у нее была подчинена профессии. Которой она безответно служила. Именно служила. Обожала мороженое и не ела его годами. Берегла голос. Цену своему несравненному голосу королева дубляжа знала. На вопрос, где она берет такие краски, обертона и оттенки для голоса, отвечала, не задумываясь:

"Понимаешь, голос - это звук души. По-другому не бывает".

Всегда хотела играть на сцене. Театр для нее был смыслом жизни. Всю жизнь была предана одному театру - Академическому театру имени Моссовета. Она пришла туда девчонкой, сразу после ГИТИСа, играла с Фаиной Раневской, Верой Марецкой, Серафимой Бирман, Любовью Орловой, Валентиной Серовой. Про кино говорила, что это узнаваемость и заработок. А театр - это все остальное в актерской профессии. Себя называла "артисткой средних способностей", но тут же добавляла, что лучше нее в театре из ее поколения играла разве что Маргарита Терехова…

Всегда была благодарна за звездные роли Эльдару Александровичу Рязанову. Но с оговоркой, что никогда не была его любимой артисткой.

"Он мог на меня покрикивать. Может, и правильно делал, не знаю.." - не раз я слышал от нее.

Она из своего зерносовхоза приехала в Москву учиться на артистку с одним деревянным чемоданом, который был без замка и "запирался" обвязанный веревкой. Ехала в одном вагоне с амнистированными уголовниками и от страха резалась с ними в карты и невпопад хохотала. Дальняя родственница, встречавшая ее Площади трех вокзалов, узнав, что та приехала учиться на артистку, рубанула с деревенской прямотой:

"Ну, не по плечу ты это затеяла, Валентина".

Она запомнила эту фразу на всю жизнь.

"Понимаешь, у меня никогда не было мужа или любовника режиссера. Вообще актерские романы мешают профессии, они перешибают ее, а это неправильно. То, чего удалось добиться, все случилось благодаря труду и случаю", - мудро замечала Талызина.

"Я - кусок дисциплины…"

Еще себя народная артистка не раз называла "куском дисциплины". Что было сущей правдой. На репетиции приходила раньше всех. Если кто смел опаздывать, тому часто нездоровилось. Ночь перед спектаклем или съемками у нее, как правило, была бессонной . Долгие десятилетия отпуск она проводила в Крыму, львиную его часть вечерами учила тексты, много читала русскую классику.

"Артисту очень полезно на ночь классику читать", - это тоже ее слова.

Профессия была для нее смыслом жизни и осью земной. Личная жизнь не сложилась, ее единственным и недолгим мужем был художник Леонид Непомнящий. От той жизни осталась дочь Ксюша и воспоминания о запоях мужа.

"Я тоже начала с ним пить. Но меня быстро пронзило, что это билет в один конец на скорый поезд", - как-то заметила Валентина Илларионовна.

После развода на месяц попала в клинику неврозов. Не любила об этом говорить, всегда подчеркивала, что она сильная.

Валентина Талызина, правда, была невероятно сильной, жизнь любила до синевы в глазах.

"У меня рак четвертой стадии…."

В декабре прошлого года она мне позвонила.

"Саня, вчера мне сказали, что у меня рак поджелудочной железы, четвертая стадия. Как у Любови Петровны Орловой. Я спросила врача, сколько мне осталось жить. Он ответил, что у него нет телефона на небо", - глухим голосом сказала Талызина.

Я предложил ей поехать лечиться в Корею. Она ухватилась за эту мысль, как за соломинку. Одна из клиник Сеула предложила ей химиотерапию. Валентина Илларионовна кинулась оформлять загранпаспорт, решала вопросы логистики. Потом резко остановилась.

Ей проводили паллиативную терапию на дому. Онколога, который приезжал ей ставить капельницы, называла: "гением".

"Самое главное - у меня ничего не болит. И врачи сказали, что опухоль остановила свой рост. Я же еще поживу?!" - с надеждой спрашивала она меня. "Конечно, Ларионовна! О чем ты говоришь?" -неизменно бодро отвечал я.

Она по-детски радовалась этой утвердительной бодрости.

"26 августа у меня спектакль "Пиковая дама", обязательно сыграю. А пока в отпуске…" - заметила народная артистка в последнем разговоре.

Еще всегда просила свежий анекдот, я искал их в дебрях интернета и рассказывал. Не всегда цензурные. Она заливисто хохотала.

"Твой анекдот имеет успех! Я, конечно, его по-актерски чуток переделала",- довольно замечала Талызина.

Никогда не говорила о смерти! Только про жизнь. Один раз вскользь заметила:

"Валя - умная. На Ваганьковском кладбище мамин прах перенесла ближе к центру. Рядом себе место оставила, даже могильную плиту заказала. Кучу денег заплатила, но дело нужное сделала…".

Прощай, Валя! Тысячу прости и тысячу спасибо. Отельное спасибо за то, что встретились…

Прямая речь

Из нашего последнего интервью с Валентиной Талызиной.

"Теперь я тебе скажу одну вещь. Года три назад я села и посмотрела "Иронию судьбы" от начала и до конца. Думаю, ну надо же наконец-то понять, в чем феномен этой картины? Увлеклась, посмотрела весь фильм. Бурков, Андрей Мягков, замечательная актриса Добржанская, прекрасная Люба Соколова. И героиня в-общем красивая и симпатичная, очень точно говорит… Героиня говорит: "Вы считаете меня легкомысленной?" Добржанская отвечает: "Поживем, увидим..". И вдруг я понимаю, что хочу, чтобы Барбара Брыльска говорила дальше… Скромно это или нескромно, но было так. А потом думаю: Валя, так это же твой голос…"

Справка "РГ"

Валентина Илларионовна Талызина, родилась Омской области 22 января 1935 года. После двух курсов Омского сельхозинститута поступила на актерский факультет ГИТИСа.

С 1958 года - артистка театра имени Моссовета. Сыграла более чем в 130 фильмах, среди которых "Ирония судьбы, или С легким паром". Ее голосом говорит главная героиня этой картины и Марта из фильма "Долгая дорога в дюнах". Талызина озвучила десяток мультфильмов, самый известный - "Каникулы в Простоквашино", ее голосом там говорит мама Римма.

Среди звездных картин актрисы - фильмы "Афоня", "Женитьба", "Зигзаг удачи", "Исцеление любовью", "Старики-разбойники", "Яма", "Гений".

Дочь актрисы Ксения и внучка Анастасия - профессиональные артистки.

Валентина Талызина - дважды лауреат национальной кинопремии "Золотой орел", народная артистка РСФСР. Награждена орденами "Дружбы", "Почета", "За заслуги перед Отечеством".

Умерла в Москве 21 июня 2025 года на 91-м году жизни.