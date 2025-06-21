Скончался актер, сыгравший в сериале «Друзья» и «Человеке пауке»

В США на 97 году жизни скончался американский актер кино, сериалов и «мыльных опер», драматург Джек Беттс, в фильмографии которого свыше 110 пунктов. Об этом сообщил его племянник Дин Салливан изданию The Hollywood Reporter.

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«Беттс умер в четверг (19 июня — «Газета.Ru») во сне у себя дома в Лос-Ососе, Калифорния», — рассказал собеседник издания.

Джек Филмор Беттс (поклонникам вестернов также известный как Хант Пауэрс) родился в 1929 году в Нью-Джерси, вырос в Майами. В университете города изучил театральное искусство. Сценическую карьеру начал в 1953-м.

Зрителям актер запомнился в таких проектах, как сериал «Друзья», «Меня зовут Эрл», а также в кино «Человек-паук», «Бэтмен и Робин» и «Бэтмен навсегда».

The Hollywood Reporter отметил, что Беттс был близким другом актрисы сериала «Все любят Рэймонда» Дорис Робертс. С ней он проживал в одном доме и сопровождал актрису на мероприятия по всему Голливуду с конца 1980-х годов до ее смерти в апреле 2016 года.

Издание также приводит интересный факт, что Беттс обманом получил главную роль мстительного персонажа в фильме Франко Джиральди «Сахарный олененок» (1966), где он впервые был указан как Хант Пауэрс. Эта картина считается началом его серии из примерно 15 вестернов до 1973 года.