«Я приложил много сил и труда». Как живет Артем Волобуев

На сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова — премьера спектакля «Жил. Был. Дом.». С участником постановки актером Артемом Волобуевым побеседовала «Вечерняя Москва».

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В новой театральной постановке режиссера Константина Хабенского «Жил. Был. Дом.» Артему Волобуеву досталось аж три роли.

Артем, не многовато? Как справляетесь?

— Не могу сказать, что испытываю большую нагрузку. Спектакль состоит из коротких рассказов. Я одну сцену отыграл, следующая — через две, три. Не надо бегать туда-сюда и быстро переодеваться. Да и репетиции проходили весело и интересно, можно было подурачиться. Такой способ существования на сцене — мой любимый, и зрителям, как я заметил, тоже нравится. Сам же спектакль про обыкновенных людей, которые живут в одном доме.

Это ведь не первая ваша постановка с Константином Хабенским?

— Да. После спектакля «Контрабас» я с удовольствием приступил к новой работе с Константином Юрьевичем. Он ведь в первую очередь мощный артист, и с актерской точки зрения работать с ним невероятно интересно. Он за одну минуту столько всего придумывает, что я точно знаю: мне никогда не придется просто стоять на сцене или сидеть за столом, ничего не делая.

Насколько спектакль «Жил. Был. Дом.» сегодня нужен, важен, актуален?

— Это истории о людях, которые сталкиваются с проблемами, волнующими всех нас: любовь и расставание, преданность и предательство, жизнь и смерть... А мне очень повезло, что выпала возможность сыграть трех персонажей — Захара, старого попугая и кота.

В кино вы востребованы так же, как и в театре — сыграли уже в 36 фильмах. Одной из самых ярких ваших ролей многие считают роль лидера ВИА «Песняры». Каково было играть самого Владимира Мулявина?

— К сожалению, картина не стала суперкассовой (девятисерийный телефильм 2023 года «За полчаса до весны». — «ВМ»), но положительные отзывы приходят до сих пор. Я еще в детстве слышал о существовании этого коллектива. Мои родители «Песняров» очень любили. Поэтому, когда мне предложили роль Мулявина, естественно, я в нее вцепился и подготовился к пробам.

В этом фильме ведь много песен. Помню, как на студии мы подолгу разбирали гитарные и барабанные аккорды, учили слова, потому что половина композиций звучит на белорусском языке.

К тому же на съемочной площадке находилась дочь Мулявина. Поначалу она говорила, что я не слишком похож на ее папу, но в последний день подошла и сказала, что у нее наконец сердце екнуло, и попросила сделать совместное фото на память.

Такое признание дорогого стоит…

— Конечно. Я же продолжаю удивляться Владимиру Мулявину: родом он из Свердловска, но сумел стать самым популярным белорусом конца XX века и выдающимся музыкантом, не имея профессионального образования. Он обладал бешеной трудоспособностью, талантом и качествами лидера.

Что же касается музыкального образования, я все-таки за то, чтобы его стремились получать. Музыка помогает человеку развиваться. У меня и жена в свое время окончила консерваторию, и наша трехлетняя дочь сейчас учится в музыкальной школе.

А вот вы в детстве посещали ее без желания.

— Это факт. И если бы родители не настояли, я бы учебу бросил... Сегодня музыка помогает мне в профессии. Играю на пианино и гитаре. А в спектакле «Контрабас» пришлось осваивать и этот инструмент. Хабенский сказал, что теперь я играю на нем лучше, чем он.

В свое время вы приехали в Москву из Волгограда и с первого раза, без каких-либо связей поступили в Школу-студию МХАТ. Судьба? Везение?

— Для того чтобы стать студентом московского театрального вуза, я приложил много сил и труда. К экзаменам был готов и попал на курс к Игорю Золотовицкому. До сих пор его благодарю. Судьба? Я не очень в нее верю. Знаю, что под лежачий камень вода не течет...

Сегодня вы играете по 16, 17 спектаклей в месяц...

— Случалось и по 24. Но тогда я пришел к Хабенскому и попросил уменьшить количество — не мог уже продохнуть, и не хватало времени для съемок в кино. Но все же скоро состоится премьера фильма об инопланетянах с моим участием.

И все-таки сцена мне ближе. В кино можно дубль переписать. В театре он у тебя только один. К тому же обожаю репетировать. Называю себя театральным червем. И, между прочим, в спектакле «Мастер и Маргарита» у меня целых пять ролей. Кстати, о ролях. По жизни я человек улыбчивый, незлой и некорыстный, но мне ужасно нравится перевоплощаться в злодеев и гаденышей. Любопытно, каково это — быть таким...

Вы как-то сказали, что не умеете ничего делать формально.

— Это мне от отца перешло. Если он за что-то брался, делал всегда хорошо, чтобы потом не перелопачивать. Вот и я люблю так же. По-другому не хочу да и не умею. Важно, чтобы был достойный результат. Может, потом еще и похвалят (смеется).

Вот мы с супругой сейчас строим дом. Мне говорят, можно не сразу все идеи воплощать, а потом, со временем. Я так не хочу. А когда готовился к роли в спектакле «Контрабас», за два месяца сумел сбросить почти 20 килограммов. Надо было, чтобы мой персонаж выглядел тощим. В общем, если что-то задумал, делаю основательно.

А отдыхаете как?

— Люблю с семьей путешествовать по нашим городам. А еще в свободное время обожаю собирать мебель: шкафы, кровати, тумбы, так что запросто могу сборщиком мебели подрабатывать.

Яркие роли в кино

Юморист (2018): майор Никонов

Магомаев (2020): Сорокин

За полчаса до весны (2021): Владимир Мулявин

Стенограмма судьбы (2021): Слава

Престиж (2023): Леонид Шимановский

Райцентр (2023): Денис

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