«Я с того света встала». Жизнь и творчество Светланы Крючковой

Светлана Крючкова не строит из себя звезду. В интервью и на публике она остаётся простой и честной. Многие актёры теряются с годами, а Крючкова остаётся актуальной. Её уважают как поколение, выросшее на советском кино, так и молодёжь, которая ценит в ней глубину и харизму. Острый язык — часть её обаяния, но главное в Крючковой — это сочетание таланта, ума, силы и душевной правды.

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Детство и юность Светланы Крючковой

Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишинёве. Её папа был военным, мама работала кадровиком в МВД. В семье Крючковых росло трое детей. Отец семейства, Николай Крючков, придерживался строгих методов воспитания: требовал дисциплины и порядка. Мог даже разбудить ночью, чтобы проверить, выучено ли домашнее задание. Светлана Крючкова признавалась, что строгости отца всегда боялась.

Вместе с матерью девочка учила стихи, занималась вокалом и музыкой. Она часто участвовала в школьных концертах и выступала на семейных торжествах. При этом родители не особенно интересовались чувствами девочки, как вспоминала сама актриса.

«Поэтому я рано научилась принимать решения самостоятельно», — говорила она позже в интервью.

Крючкова не мечтала стать актрисой. А когда пришло время получать высшее образование, поехала в Москву поступать на филологический. Но в моменте поняла, что это ей не подходит и подала документы в Щепкинское училище. Не прошла. На театральный факультет Светлана Николаевна поступила только на третий год. В Школе-студии МХАТ она училась у Василия Маркова.

«Большая перемена» и слава Светланы Крючковой

Слава пришла к Светлане Крючковой после роли Нелли Леднёвой в фильме «Большая перемена» (1973), где она исполнила песню «Чёрное и белое», ставшую популярной на многие годы. Крючковой на тот момент было чуть больше 20 лет, она была студенткой четвёртого курса.

Эту роль она получила практически случайно. Её первый супруг, Михаил Стародуб, отказался сниматься и попросил супругу отнести сценарий на «Мосфильм». Там Крючкова буквально столкнулась с режиссёром картины Алексеем Корневым. Тот предложил ей пробоваться на роль учительницы русского языка и литературы, жены Ганжи. Крючкова не была довольна собой и посчитала, что упустила шанс. Но дома раздался телефонный звонок. Светлану утвердили на роль ученицы вечерней школы, Нелли Леднёвой.

После этого фильма жизнь Светланы Крючковой изменилась. Её полюбили зрители, режиссёры стали предлагать роли, сразу пять театров пригласили актрису в свои труппы. Крючкова согласилась играть во МХАТе, а после переезда в Петербург перешла в Большой Драматический Театр им. Товстоногова.

В 1975 году Светлана Крючкова исполнила одну из ролей в комедийном фильме Леонида Гайдая «Не может быть!», который собрал в кинотеатрах свыше 50 млн зрителей. Уже в следующем году актриса появилась в психологической драме Виталия Мельникова «Старший сын», где вновь сыграла на одной площадке с Евгением Леоновым.

Эльдар Рязанов пригласил Крючкову на роль модистки Жужи в своей новой сатирической ленте «О бедном гусаре замолвите слово». Однако актрисе не понравился персонаж, и она отказалась от участия. Этот отказ надолго охладил отношения между ней и режиссёром — Рязанов больше не предлагал ей ролей и прекратил общение. Помирились они только в 2000 году. Вместе с Лией Ахиджаковой, Людмилой Гурченко и Ириной Купченко они снялись в «Старых клячах» — одном из последних фильмов режиссёра.

В 1980-е годы Крючкова продолжала активно сниматься. Никита Михалков доверил ей главную роль в своей трагикомедии «Родня», где её партнёршей стала Нонна Мордюкова. Также Крючкова запомнилась зрителям по фильмам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Искусство жить в Одессе», «Жизнь Клима Самгина». В 1983 году за значительный вклад в театральное и кинематографическое искусство она была удостоена звания заслуженной артистки СССР. За роль в фильме Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» получила в 2010 году премию «Ника».

Личная жизнь Светланы Крючковой

Светлана Крючкова была замужем трижды. Своего первого мужа — актёра и поэта Михаила Стародуба — она встретила во время учёбы в Школе-студии МХАТ. Пара поженилась в 1971 году, но спустя четыре года их брак распался. Крючкова с благодарностью вспоминала этот брак. Михаил научил супругу любить стихи и играть на гитаре. В конце концов благодаря ему она пропала в фильм «Большая перемена».

Во время съёмок фильма «Старший сын» в Ленинграде Светлана познакомилась с оператором Юрием Векслером и сразу в него влюбилась. Актриса проявила инициативу и сама ему позвонила. Сказала, что если он хочет, она может остаться в Ленинграде. Векслер отреагировал спокойно и ответил, чтобы она приезжала на съёмки.

Крючкова всё же переехала к нему в Ленинград. Пара поженилась в 1981 году. У них родился сын Дмитрий. Однако через семь лет брак распался. По словам актрисы, причиной развода стала болезненная ревность супруга к её актёрской карьере. В семье стало невыносимо, и она начала беспокоиться за ребёнка, который остро переживал всё происходящее.

В третий раз Светлана Крючкова вышла замуж в 1989 году. Её избранником стал художник-декоратор Александр Молодцов, с которым она познакомилась в одном из ленинградских ресторанов. Спустя год у пары родился сын, которого назвали Александром.

Интересные факты об актрисе

Зрители безумно полюбили Светлану Крючкову. Она одинаково убедительна и в комедиях, и в серьёзной драме. От «Большой перемены» до «Родни» и театральных постановок — в каждой работе Крючкова не играет, а живёт. Её героини — настоящие, сложные, узнаваемые.

Крючкова выступает и с моноспектаклями со своими авторскими стихами и песнями. Так она стала независимой от театра и съемках в кино. На каждое её выступление в зале аншлаг. Но Светлана Крючкова отказывается от съёмок не только из-за популярности её личного проекта. Как говорит сама Крючкова, за 50 лет её актёрской карьеры прожекторы сожгли ей роговицу глаза, из-за чего у неё испортилось зрение.

В 2015 году Крючковой поставили диагноз онкология. Светлана Николаевна говорила, что в больницу пошла благодаря своему коту — он стал постоянно садиться ей на грудь. Биопсия показала опухоль размером с ладонь и рак четвертой степени. Светлана Николаевна прошла лечение в Германии, сейчас болезнь в ремиссии.

«Не бегите, а то что-нибудь провороните»: цитаты Светланы Крючковой

Острое слово Крючковой — её фирменный стиль. Крючкова умеет говорить прямо, метко и с юмором. Она не боится высказывать своё мнение, и делает это с таким уровнем интеллекта и артистизма, что к ней хочется прислушиваться.