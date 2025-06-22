Брэд Питт рассказал о пилотировании гоночных болидов на съемках «Ф-1»

Голливудский актёр — о пилотировании гоночных болидов и том, были ли сомнения при старте проекта.

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В Нью-Йорке состоялась премьера крупнобюджетного художественного фильма о Формуле-1, главные роли в котором исполнили Брэд Питт, Демсон Идрис и Хавьер Бардем. В качестве продюсера проекта выступил Джерри Брукхаймер, а в кресло режиссёра сел Джозеф Косински — чуть ранее этот дуэт отгремел сиквелом «Топ Ган: Мэверик»: который при бюджете $ 170 млн собрал в прокате почти $ 1,5 млрд.

Фильм «Ф-1» снимался почти три года, для его создания при участии команды «Мерседес» было перестроено несколько машин Формулы-1, в качестве консультанта картины выступил Льюис Хэмилтон, а самые сложные трюки выполняли экс-пилоты Лючано Бакета и Бен Коллинз. Впрочем, в отдельных автомобильных сценах за руль болидов садились и Индрис с Питтом. Последний в интервью Уиллу Бакстону, вышедшему на официальном YouTube-канале, подробно рассказал об автомобилях, съёмках заездов и своём впечатлении от паддока Формулы-1.

У. Б.: Спасибо, что впустил нас в свои боксы. Сколько — три года понадобилось, чтобы достичь этого?

Б. П.: Да, почти три года. Спасибо, что зашёл проведать нас.

— Как для тебя началось это путешествие? С чего у тебя началось увлечение Формулой-1?

— Я всегда был увлечён, с детства следил за Джеки Стюартом. Где-то в 1990-х я сильно увлёкся MotoGP — это была эра Мика Дуэна, и приятно сейчас видеть в гонках его сына. Но потом мне стало не хватать гонок, я начал смотреть Формулу-1 — и вот мы здесь.

— Что заставило тебя захотеть сделать этот фильм? Это было спонтанное решение или время наконец пришло?

— Время пришло. Нас многие поддержали, многие заинтересовались проектом, Apple пришла и поддержала нас. И вот после «Топ Ган: Мэверик» явились Джо Косински, наш режиссёр, и Джерри Брукхаймер, который сказал: «Хочу сделать самый реалистичный фильм о гонках». И именно его, мне кажется, мы и сделали.

— Каково тебе было играть гонщика Формулы-1? Ты же словно зашёл на святую землю по битому стеклу. Автоспортивные фанаты, неважно, насколько хорошее кино, всегда найдут какие-то неточности.

— Ну, это же кино. Всегда можно найти что-то и раскритиковать. Однако у нас, во-первых, в качестве продюсера был Льюис Хэмилтон, и его знания оказались безмерно полезными. Он указывал, как должно быть, и говорил: «Нет-нет-нет, вот это не летает, нужно делать так». Его познания невероятны, он понимал по звуку и говорил: «Нет-нет, это 12-й поворот, а не 16-й». Он прислушивался ко всем фоновым шумам, вот настолько он был щепетилен.

— Льюис помогал вам с самого начала — ещё на уровне сценария или…

— С самого начала. Вообще-то Джо договорился с Льюисом ещё до того, как связался со мной. Он сказал, что, раз уж он может получить поддержку такого уровня, то, умея обращаться с камерами, точно сделает то, что нужно.

— То есть Джо пришёл к тебе и такой — мы делаем фильм о гонках, и, кстати, с нами Льюис Хэмилтон. И ты сразу согласился?

— Практически! Он сказал — приходи, Льюис приедет через 30 минут. И тогда мы обо всём договорились.

— У тебя вообще не было никаких сомнений?

— Сомнений не было. Я 20 лет пытался сделать кино о гонках. Я пробовал с мотоциклами, с автомобилями, пробовал разные дисциплины, пробовал Ле-Ман. Но по разным причинам эти проекты так и не воплотились в реальности. И когда я появилась эта возможность, я благодарил бога. Это удивительно, ведь в такие машины раньше никогда не сажали актёров.

— Расскажи подробнее о ваших машинах. У вас же их четыре?

— Это изначально машины Формулы-2, но в «Мерседесе» их сделали длиннее на 40 см, разработали им аэродинамику, спроектировали кокпит и руль. У нас есть электрическая версия, которую мы использовали для съёмок стартов и пит-стопов, и четыре машины с моторами Mecachrome — в версии 2023 года, без усилителя руля. Обрати внимание — эти четыре увешаны камерами, аккумуляторами, всем необходимым для съёмок. Кстати, вот на этой машине мы ездили с Демсоном, и тут, по сторонам от «гало», стоят камеры — и трассу видно в просвет шириной лишь в несколько сантиметров. Само по себе это не такая уж проблема, однако вот тут — перед стойкой «гало» — тоже стоит блок, и из-за него не видно поворота. Всё, что я оттуда видел, это кусочек конуса или край бордюра.

— Многие видели тизер, и, наверное, далеко не все поверили, что это на самом деле вы с Демсоном пилотировали эти машины.

— Ну, сейчас спорить с этим уже не получится. Не было такого, чтобы мы сидели в неподвижной машине, а на нас дул какой-нибудь вентилятор.

— А на каких именно трассах ты ездил на этих машинах?

— Хорошо, похвастаюсь. «Поль Рикар», Сильверстоун, Венгрия, Спа. В «Красной воде» им приходилось напоминать мне не улыбаться во время дублей. Ещё ездил на «Трассе Америк» — очень техничная трасса, по-настоящему меня удивила. В Абу-Даби тоже ездил.

— Кстати, Формула-2 на «Трассе Америк» не гоняется. Ты — первый, кто проехал круг по ней на машине Формулы-2.

— Удивительный опыт. Меня поразило, насколько это техничная трасса. Я думал, она будет такой плавной и струящейся, как в Спа, но нет. О, вспомнил, я ещё в Лас-Вегасе ездил! Нам выделили 15 минут, выезжаешь на Стрип, он весь залит светом… Да, было классно. Нам помогала отличная команда — например, Лючано Бакета, бывший чемпион Формулы-2 (речь об Ф-2, организованной MotorSport Vision, не имеющей отношения к нынешней. — Прим. «Чемпионата»), отличный друг и наставник. У нас настоящая команда парней, которые по-настоящему участвовали в гонках. Уважаю их всей душой.

— Гонщики начинают в картинге с четырёх-пяти лет и тратят по 15 лет, чтобы к 20 попасть в Формулу-1. Как ты, Брэд Питт, сумел научиться водить эти машины и сколько времени на это понадобилось?

— Лучше спросить у профессионалов, насколько это можно назвать «вождением». Никогда не думал, что смогу такое водить, но у нас вроде получилось. Ещё в детстве я любил кататься на кроссовых мотоциклах, квадроциклах. Я не думал, что эти машины будут сильно отличаться от того, на чём я уже гонял. Однако, когда ты впервые испытываешь прижимную силу на машине с аэродинамикой, это просто шокирует. Буквально замирает дыхание. Мне постоянно говорили: «Доверяй машине» — и ты начинаешь повторять эту фразу у себя в голове и наконец проходишь поворот — это пугающе тяжело, ты буквально изо всех сил пытаешься удержать шею. Тормоза у этих машин — это нечто. Ты тормозишь на 290 км/ч и за 70 метров ты сбрасываешься до 65-80 км/ч, и, когда ты впервые это испытываешь, это шокирует. По-настоящему невероятный опыт.

— У тебя очень насыщенная карьера в кино. Какое место в ней займёт этот опыт?

— Я ничего похожего в жизни не испытывал. Не знаю, чем буду заниматься дальше, наверное, стоит сняться в какой-нибудь тихой мелодраме или типа того, потому что с этим опытом ничто не сравнится. Сейчас, когда приезжаю на площадку, первая мысль — а, ну, значит, сегодня не покатаемся.

— Ты бы хотел продолжить заниматься гонками после выхода фильма?

— Я думал об этом. Может, в какой-нибудь другой вселенной или если судьба сложится. Хотя, знаешь, Пол Ньюман занялся гонками в 54, выступал просто для себя, получил массу удовольствия. Мне не хватает навыков борьбы колесо в колесо — у меня совершенно нет опыта обороны или обгонов под дождём.

— Но ты мог бы выступать в гонках GT, как Патрик Демпси, например, или Майкл Фассбендер.

— Да, Патрик и Майкл обожают гоняться, и я понимаю почему.

— Насколько важным для вашей команды было не только точно показать машины такими, какие они есть, но и сделать реалистичным сюжет, сценарий, всё остальное?

— Во всём этом нам очень помогали, и, думаю, нам что-то удалось. Это захватывающая история, которую ты всем нутром чувствуешь. Я вот почувствовал, надеюсь, и другие тоже почувствуют.

— Два года вы были частью паддока Формулы-1, вас поддерживали участники чемпионата. Каково было являться 11-й командой?

— Я хотел бы сказать всем им спасибо. Помню, когда мы первый раз появились в Сильверстоуне, ощущалась некоторая робость. Я никогда тут не был, это, как ты сам говоришь, святая земля. Теперь же всё нормально: мы заканчиваем съёмки, мимо проходит Карлос, здороваешься с Юки. Команды были очень добры к нам, приняли участие в съёмках. Формула-1 открыла двери для нас, невероятно, что они позволили нам стать частью сезона. Все команды помогали нам, нет слов, чтобы достаточно их отблагодарить.

— Такого уже 60 лет не делали. Последний раз что-то подобное происходило на съёмках фильма «Гран-при» Джона Франкенхаймера в 1966-м.

— По-моему, часть сцен так же снималась для «Ле-Мана» со Стивом Маккуином, но в основном, конечно, нет.

— Какие у тебя чувства от того, что после съёмок ты уже на таких машинах не покатаешься?

— Покатаюсь! Пока не знаю как, но я должен что-то придумать. Мне нравятся уикенды Формулы-1, звук, запахи, атмосфера. Однако за рулём такой машины это нечто особенное. Ты сам по себе, полностью сосредоточен на следующем повороте. Это особенные ощущения. Я ощутил полный покой, когда на скорости 290 км/ч ехал по прямой, когда ты можешь наконец перевести дыхание, посмотреть по сторонам, насладиться моментом.

Уже после записи интервью стало известно о тестах машины Формулы-1, организованных «Маклареном» для Брэда Питта.

— После этого у тебя появилось больше уважения к тому, что делают пилоты на трассе?