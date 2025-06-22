Как сложилась судьба актрисы Теняковой

Наталья Тенякова всю жизнь кому-то что-то доказывала: сначала родителям, которые мечтали о другой судьбе для дочери, затем преподавателям университета, а позже — всему миру, который ставил ей преграды на пути к счастью с актером Сергеем Юрским. Даже в 80 лет и до самых последних дней своей жизни она воспринимала любые трудности как вызов, перед которым нельзя пасовать.

© скриншот из фильма «Любовь и голуби»

«Мы с мамой целый год скрывали от папы, что я в театральном»

Наталья Максимовна родилась в 1944 году в семье техника и инженера. Ее родители были уверены, что их тихая и рассудительная дочь, днями напролет пропадающая за чтением книг, станет учителем. Но сама Тенякова решила иначе и втайне от всех подала документы в Государственный институт театра, музыки и кинематографии.

— Мы с мамой целый год скрывали от папы, что я в театральном, — вспоминала Наталья в интервью для издания «Известия». — Когда он узнал, что я поступила не в педагогический вуз, куда он меня прочил, он не на шутку обиделся и даже перестал разговаривать со мной.

Только после того как отец Натальи встретился с ее руководителем Борисом Зоном и услышал, какое будущее пророчат его дочери, он смирился с ее выбором. Только то, что видел Зон в еще совсем молодой Наталье, разглядели далеко не все. Ей выговаривали за лишний вес и называли ее «толстой девочкой с двумя косицами», настаивали, чтобы она избавилась от хрипоты в голосе, но Наталья осталась такой, какая она есть, и все особенности сделала своей изюминкой.

Во время учебы Наталья познакомилась со своим первым мужем Львом Додиным. Любви с первого взгляда у нее не случилось, да и артистка сомневалась, были ли чувства вообще. Мужчина так страстно ухаживал за ней и даже говорил о готовности расстаться с жизнью, если она не станет его женой, что Наталья согласилась выйти за него замуж. Но тогда она еще не знала, что впереди ее ждет настоящая любовь.

«Я играла его невесту»

Еще во время учебы Наталью пригласили сняться в телевизионном спектакле «Большая кошачья сказка» (6+). Молодая и совсем неопытная, она тогда оказалась на одной сцене с уже прославленным актером Сергеем Юрским.

— Познакомились благодаря одному из моих учителей, Давиду Исааковичу Карасику. Он позвал меня играть на телевидении в «Большой кошачьей сказке» по Чапеку. У Юрского была там главная роль, а я играла его невесту, — вспоминала Наталья.

При встрече с Юрским Наталья поняла: вот она, любовь, но актер был на тот момент в отношениях, да и сама Тенякова замужем, так что роман не зашел дальше игры на сцене, а после спектакля пара и вовсе перестала общаться.

Если из жизни Сергей пропал, то из головы и сердца нет, и Наталья честно призналась мужу, что влюбилась в Юрского. Лев лишь обрадовался, что его соперник — известная личность, роман с которой маловероятен.

— Слава богу, ты б еще влюбилась в Иисуса Христа! — сказал ей тогда муж.

Наталья же была настроена решительно в своих чувствах — и если влюбилась, то не видела смысла продолжать жить с мужем. Они развелись, и актриса с головой ушла в работу. Она влилась в труппу Большого драматического театра и параллельно снималась в кино. Однако после участия в нескольких фильмах она сосредоточилась на сцене и оставила кинокарьеру.

— Дело не в том, что не увлекали сценарии. Есть актеры, замечательные и в театре, и в кино, и на эстраде. Мне же сам процесс съемок, атмосфера кинематографии, ритм работы показались чужими, — признавалась Наталья.

Выбор в сторону театра изменил ее жизнь. Именно там она снова встретила Сергея. В этот раз и он почувствовал, что его тянет к Наталье. Он расстался с балериной Зинаидой Шарко, с которой был в отношениях семь лет, и не согласился возвращаться, даже когда та угрожала ему, что уйдет из жизни.

Наталья и Сергей вместе чувствовали себя как единое целое, им не нужны были громкие признания или романтические свидания. Даже поженились они в 1970 году не после предложения, а после того, как в отеле им не разрешили жить вместе, так как они не муж и жена. После трех лет семейной жизни у них родилась дочь Дарья.

«Шили ему диссидентство»

После замужества Наталья и Сергей поменялись местами, она становилась всё популярнее, в то время как он попал в немилость, и ему отказывали в любых ролях.

— Передавали шепотом, что он дружит с Солженицыным, что провожал Эткинда в эмиграцию и при этом произнес речь… Короче, шили ему диссидентство, хотя дружбу с Солженицыным он не скрывал, а Эткинда не провожал — не был в Ленинграде. И мы стали искать, где оскорбленному есть чувству уголок, — рассказала Наталья.

Трудности не испугали Наталью. Она поменяла свою фамилию на Юрскую, оставила театр и вместе с мужем переехала из Ленинграда в Москву. Наталья тяжело привыкала к новому ритму жизни и обстановке. Найти работу и в столице было непросто, только спустя время Тенякову взяли в МХАТ, а ее мужа — в театр имени Моссовета.

Наталья не стремилась угодить всем на новом месте и успеть везде. Она была убеждена, что работу дают за достижения, а не за лесть и самопиар.

— Она была вся в себе, очень не любила шумиху, афиши, никогда не рекламировала себя, хотя была безумно талантливая, и никогда не напрашивалась ни на какую работу, — рассказал один из ее однокурсников.

В 1986 году актриса сделала единственное исключение из правила не сниматься в кино, когда согласилась поучаствовать в фильме «Любовь и голуби» (18+).

— Второй режиссер картины подошел ко мне на пляже в Крыму и говорит: «Вы будете играть бабу Шуру!» — поделилась артистка. — А я такая в купальнике, мне еще и 40 нет. Я говорю: «Вы хорошо подумали, вы меня сейчас не разыгрываете? Что происходит? Какая баба Шура?» И тут он сказал одну вещь: «А вы знаете, сколько там грибов?» И я ответила: «Ладно, поехали!»

Играть любовь на экране с дядей Митей ей не пришлось, ведь на роль утвердили ее мужа.

После премьеры Тенякову с новой силой начали приглашать в кино, но она так и осталась актрисой театра. Между спектаклями она всё свое время отдавала мужу и воспитанию дочки, которая пошла по стопам родителей и тоже работает актрисой театра и кино.

В 2019 году Наталья Тенякова потеряла мужа Сергея Юрского, с которым они прожили в браке 50 лет. Это событие заставило ее переосмыслить свою жизнь и найти новые смыслы. Театр, которому она посвятила много лет, снова стал для нее опорой.

С весны 2024 года Наталья Максимовна начала замечать, что перед спектаклями ее беспокоят не только волнение, но и здоровье. Врачи диагностировали у нее высокое давление. Несмотря на регулярные медицинские осмотры, она не оставляла работу.

Даже накануне своей смерти она строила грандиозные планы. 26 июня она должна была выйти на сцену МХТ и сыграть в спектакле «9-й ряд. 10-е, 11-е место». А 3 июля она могла бы отметить 81-летие. Только всему этому уже не суждено было случиться, и свой 81-й день рождения Наталья Максимовна встретит уже со своим «дядей Митей».