Хидео Кодзима рассказал о фильме «28 лет спустя»

Геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях с просмотра фильма «28 лет спустя». Знаменитый разработчик высоко оценил картину. Он отметил, что лента предупреждает зрителей об изоляции Британии от всего мира и что люди, которые пережили пандемию, должны не допустить этого.

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Темы фильма отличают его от других картин о зомби. Прошло 23 года с момента выхода первого фильма. Мир и положение дел за это время кардинально изменились. Сегодня каждый, кто пережил пандемию, понимает, что нереалистично ограничивать место действие только Великобританией. Режиссёр это тоже понимает. Поэтому это не фильм о пандемии — это мета-картина, которая предупреждает об изолированной Британии и разделённом мире.

Кодзима также отметил, что фильм исследует тему строгости родительского воспитания. Он надеется, что темы картины продолжат развивать в следующей части.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. В мировой прокат картина вышла 20 июня. Неофициальная премьера фильма в России состоится 28 июня.