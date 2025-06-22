Эксперт ответил, каким должно быть отечественное кино

Российское кино должно быть окупаемым, пример этому показывает Якутия, где значительное количество локальных фильмов окупаются в прокате. Такое мнение выразил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

© скриншот из фильма «Бременские музыканты»

Якутия вышла на второе место по производству полнометражных фильмов после Москвы. Кассовые сборы якутских фильмов с начала 2025 года уже превысили 190 млн рублей, превзойдя рекорд 2024 года, когда за весь год сборы составили 157 млн рублей.

"Российское кино, включая сериалы, - это огромный бизнес, который экспертами сегодня оценивается почти в полтриллиона рублей. Но 90% производства контента сосредоточено в Москве. В Якутии мы на нашем примере смогли доказать, что в регионах можно снимать качественное и окупаемое кино. В 2022 году, если я не ошибаюсь, три из пяти самых рентабельных российских фильма были сняты у нас в Якутии. Понятно, что у нас пока нет таких кассовых сборов, как у "Чебурашки". Но именно по соотношению бюджетов картин к собранным деньгам у нас получается зарабатывать. Следующий шаг - сделать якутское кино действительно федеральным, а потом международным", - сказал Саввин.

В Якутии работают над созданием многофункционального кинопавильона полного цикла. Его планируется построить в Якутске, объект является частью мастер-плана города.

"Мы считаем, что на Дальнем Востоке кинопроизводители достойны того, чтобы у них была современная мощная площадка, которая позволит киноиндустрии превратиться из феномена в большую индустрию. Инвестиции в кино и в киноинфраструктуру окупаются. Есть прекрасный пример Териберки (село на берегу Баренцева моря в Мурманской области - прим. ТАСС), где сняли в свое время несколько фильмов, и это очень сильно подстегнуло рост туристического потока, - сказал Саввин. - Есть исследования, согласно которым каждый вложенный в инфраструктуру кино рубль ежегодно возвращается один к одному в виде различных экономических эффектов".

В республике в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией "Экстра синема". Технология обеспечивает просмотр новинок кино в цифровом качестве с минимальными затратами - менее 1 млн рублей на оборудование кинозала, при этом лицензионный контент имеет защиту от несанкционированного доступа.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.