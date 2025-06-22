Эксперт ответил, каким должно быть отечественное кино

Эксперт Саввин заявил, что отечественное кино должно быть окупаемым
Российское кино должно быть окупаемым, пример этому показывает Якутия, где значительное количество локальных фильмов окупаются в прокате. Такое мнение выразил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Якутия вышла на второе место по производству полнометражных фильмов после Москвы. Кассовые сборы якутских фильмов с начала 2025 года уже превысили 190 млн рублей, превзойдя рекорд 2024 года, когда за весь год сборы составили 157 млн рублей.
"Российское кино, включая сериалы, - это огромный бизнес, который экспертами сегодня оценивается почти в полтриллиона рублей. Но 90% производства контента сосредоточено в Москве. В Якутии мы на нашем примере смогли доказать, что в регионах можно снимать качественное и окупаемое кино. В 2022 году, если я не ошибаюсь, три из пяти самых рентабельных российских фильма были сняты у нас в Якутии. Понятно, что у нас пока нет таких кассовых сборов, как у "Чебурашки". Но именно по соотношению бюджетов картин к собранным деньгам у нас получается зарабатывать. Следующий шаг - сделать якутское кино действительно федеральным, а потом международным", - сказал Саввин.
В Якутии работают над созданием многофункционального кинопавильона полного цикла. Его планируется построить в Якутске, объект является частью мастер-плана города.
"Мы считаем, что на Дальнем Востоке кинопроизводители достойны того, чтобы у них была современная мощная площадка, которая позволит киноиндустрии превратиться из феномена в большую индустрию. Инвестиции в кино и в киноинфраструктуру окупаются. Есть прекрасный пример Териберки (село на берегу Баренцева моря в Мурманской области - прим. ТАСС), где сняли в свое время несколько фильмов, и это очень сильно подстегнуло рост туристического потока, - сказал Саввин. - Есть исследования, согласно которым каждый вложенный в инфраструктуру кино рубль ежегодно возвращается один к одному в виде различных экономических эффектов".
В республике в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией "Экстра синема". Технология обеспечивает просмотр новинок кино в цифровом качестве с минимальными затратами - менее 1 млн рублей на оборудование кинозала, при этом лицензионный контент имеет защиту от несанкционированного доступа.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.