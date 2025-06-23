Умер актер из сериала «След» Сергей Букреев

Актер театра и кино Сергей Букреев скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщили в пресс-службе независимого театра «Театр.doc».

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По словам представителей культурного учреждения, артиста не стало 22 июня. Он пережил сердечный приступ и потерял сознание, когда вышел на улицу во время антракта постановки «Палачи», в которой исполнял одну из ролей. Доктора боролись за жизнь Букреева несколько дней, но спасти его не удалось.

— Зритель нашего «Театр.doc» помнит Сергея по трагической, гражданской «Новой Антигоне» Елены Костючено... по искрометным «Кастингу» и «Кто любит Панкратова» Игоря Стама. Но еще вы всегда видели в антрактах в фойе дока книгу его стихов. Живых, смешных и глубоких. Светлая ему память! — передает официальный Telegram-канал театра.

Сергей Букреев появился на свет в 1968 году в Москве. Он выступал на сцене «Театра.doc» и Центра драматургии и режиссуры, в том числе играл в таких спектаклях, как «Приход тела», «Хлам» и «Юбилей отца». Кроме того, актер снялся в более чем двух десятках проектов, среди которых были сериалы «Пятницкий», «Особый случай», «Слепая» и «След», а также фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».