Никита Кологривый может сыграть Маяковского

В Министерстве культуры продолжается питчинг игровых кинокартин. Сегодня эксперты рассматривают не дебюты.

Напомним, что недавно был анонсирован сериал "Лиля" - он готовится для Первого канала. Брик играет в нем Мария Смольникова, Маяковского - Андрей Максимов. Но вот в Минкультуры заявлен проект полнометражного фильма "Л. Ю. Б." о том, как поэт Владимир Маяковский спасал свои отношения с Лилей Брик с помощью немого кино по своему сценарию. Название картины 1918 года "Закованная фильмой".

Режиссер Юлия Трофимова представила стилистику картины в формате русского авангарда. Также были названы актеры мечты, которых пригласят, если картина получит поддержку. Это Никита Кологривый в роли Маяковского. Любовь Аксенова в роли Лили Брик. И Евгений Цыганов в роли Осипа Брика.

Кстати

Стоит отметить, что Кологривый заявлен как актер мечты примерно в 7-10 проектах, которые сегодня защищаются в ведомстве.

Между тем

Стоит обратить внимание на еще одну любопытную заявку. Режиссер Святослав Подгаевский и продюсер Иван Капитонов представили медицинскую драму "Сердце". Она основана на реальных событиях - источником вдохновения послужила история кардиохирурга Валерия Шумакова и пациентки Александры Шальковой, которой в 1987 году успешно пересадили сердце. Соответственно, фильм расскажет о судьба кардиохирурга, который вместе со своим наставником совершает первую в стране пересадку сердца.

Главные роли хотят предложить сыграть таким звездам, как Иван Янковский, Константин Хабенский и Ангелина Стречина.