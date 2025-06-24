Названа актриса, которая сыграет Чунь Ли в фильме по Street Fighter

По данным издания Deadline, Чунь Ли, одного из самых известных игровых персонажей, в фильме по Street Fighter сыграет Каллина Лян, снимавшаяся в «Присутствии» Стивена Содерберга и «Как взломать экзамен».

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Вместе с ней в ленте сыграют Эндрю Кодзи, Роман Рейнс и Ной Сентине.

Каллина Лян

© Кадр из фильма

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom. Режиссёром якобы выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом.