Эмбер Херд получила первую роль после суда с Джонни Деппом

По данным Variety, актриса Эмбер Хёрд, известная по скандалу с бывшим мужем Джонни Деппом и суду с ним, сыграет в мировой премьере спектакля Spirit of the People, которая будет показана в рамках фестиваля Williamstown Theatre Festival.

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К трио актёров присоединятся ранее объявленные участники актёрского состава, такие как номинант на премию «Тони» Ато Блэнксон-Вуд, номинант на премию «Тони» Джеймс Касенти-Мойер, Амандла Джахава, Эмма Рамос, Джулиан Санчес, Закари Бут и Тонатиу.

Согласно официальному описанию, Spirit of the People «сталкивается с неприятными истинами о земле и о том, что значит её уничтожение».

Спектакль выйдет в июле.