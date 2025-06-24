Эзра Миллер пытается вернуться в кино после серии скандалов

После серии скандалов и двухлетнего перерыва Эзра Миллер ("Флэш") готовится вернуться в кино. Как сообщает издание Deadline, актёр планирует сотрудничать с постановщицей Линн Рэмси, у которой он снимался в главной роли в фестивальном хите "Что-то не так с Кевином" (2011).

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В мае 2025 года эпатажный актёр был замечен на красной дорожке Каннского кинофестиваля, где Рэмси представляла свою новую работу "Умри, моя любовь". Вскоре после этого Миллер признался итальянскому изданию Lo Speciale Giornale, что подумывает о возвращении в Голливуд "на неопределённых условиях".

"Вероятно, первым моим проектом станет фильм, к которому мы с ней вместе пишем сценарий", - сказал он.

Название ленты и детали сюжета пока не уточняются.

По словам актёра, Канны стали для него "тяжёлой точкой возвращения" после череды инцидентов, начавшихся в 2020 году, включая обвинения в нападении, домогательствах, краже со взломом и предполагаемом совращении 18-летнего подростка (жалоба была отозвана в августе 2024 года).