Скончался актер Джеймс Паттерсон

Джеймс Паттерсон, мальчиком появившийся на экране в легендарном советском фильме "Цирк" с Любовью Орловой, скончался на 92-м году жизни.

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Джеймс Ллойдович Паттерсон, сын темнокожего американского художника-декоратора, умер 22 мая в Вашингтоне. Его смерть в доме престарелых подтвердила его близкая подруга Эми Баллард, передает NY Times.

Отмечается, что Паттерсону было всего три года, когда он обрел национальную известность в СССР "благодаря своей эмоциональной игре". Артист выбрал карьеру морского офицера, но также стал и поэтом, "давал поэтические чтения в качестве разогрева" для Любови Орловой. С артисткой он поддерживал дружеские отношения до самой ее смерти.

Джеймс Паттерсон родился в 1933 году в Москве, был одним из трех детей художника-декоратора Ллойда Паттерсона и Веры Араловой, театральной художницы. Ллойд Паттерсон приехал в Советский Союз в 1932 году в составе культурной делегации, работал в Радиокомитете СССР, был диктором англоязычной редакции иновещания Московского радио. Супруги вместе работали над дизайном театральных декораций и украшением улиц Москвы к первомайскому параду 1933 года.

В 1941 году Ллойд Паттерсон отправил семью в Свердловск. В том же году он скончался от осложнений после сотрясения мозга, полученного им во время немецкой бомбардировки.

В 1943 году семья вернулась в Москву, Джеймс поступил в Нахимовское военно-морское училище в Риге, в 1955 году окончил Военно-морскую академию имени К.Е. Ворошилова в Ленинграде. Получил звание капитан-лейтенанта и служил на флоте до 1957 года. В 1962 году окончил Литературный институт имени Максима Горького, тогда же опубликовал свой первый сборник стихов "Россия и Африка". С 1967 года - член Союза писателей СССР.

В 1994 году вместе с матерью эмигрировал в США.