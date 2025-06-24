Умер режиссер Феликс Романов

Поздно вечером 23 июня ушел из жизни Феликс Романов, советский российский режиссер и театральный деятель.

© Российская Газета

Романов родился 29 марта 1954 года в Баку. Окончил режиссерско-театрального отделения Тамбовского филиала Московского государственного института культуры.

С 1981 года - художественный руководитель и режиссер Народного театра "Аспект" в городе Касимов, Рязанская область. Заслуженный работник культуры РФ.

О кончине режиссера сообщили в аккаунте Думы Касимовского муниципального округа.

Причина и детали смерти не приводятся.