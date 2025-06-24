Актер из «Игры в кальмара» рассказал про концовку сериала

Звезда сериала обещает непредсказуемую развязку. В преддверии релиза третьего сезона «Игры в кальмара» сыгравший главную роль Ли Джон-джэ поделился свежими подробностями о финале сериала. Актер остался доволен концовкой истории.

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«Я знаю, что режиссер прислушивался ко многим идеям других людей. Мы обсуждали их между собой, между актерами. Но я считаю, что постановщик Хван придумал самую адекватную, самую непредсказуемую, самую значимую, интригующую и увлекательную концовку. Так что я очень доволен финалом, и вы все скоро сможете увидеть, чем все закончится, но я могу гарантировать вам, что это будет не то, о чем вы думаете», — Ли Джон-джэ.

Кроме того, по словам актера Ли Бен Хуна (ведущий игр), финал может стать началом чего-то нового.

«Когда я впервые прочитал сценарий, мне показалось, что это может быть как точка, так и новое начало. Я не уверен в этом, это мое личное мнение, но если любовь и поддержка зрителей возрастет, мы никогда не знаем, что произойдет», — Ли Бен Хун.

Финальные шесть эпизодов шоу выйду 27 июня. Что конкретно произойдет в новых сериях, мы постарались предсказать в нашем материале. Заглавное фото: Squid Game