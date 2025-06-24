Умер известный советский актер Гуж Манукян

Ушел из жизни Гуж Манукян, известный советский армянский актер театра и кино, народный артист Армянской ССР, лауреат Государственной премии Армянской ССР 1981 года - за вклад в театральное искусство республики.

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Манукян (настоящее имя - Гурген Араксманян) родился 6 мая 1937 года в Ленинакане (ныне - Гюмри). В 1958-м окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института. С того же года работал в Феодосийском драматическом театре, далее - в Ереванском ТЮЗе в 1960-1967 гг., с 1967 года - актер и один из создателей Ереванского Академического театра драмы имени Капланяна.

Снимался с первой половины 1960-х, дебют - роль Акоба из "Попранного обета", это сегмент киноальманаха "Мсье Жак и другие".

Далее - "26 бакинских комиссаров" (сыграл Григория Корганова), "Взрыв после полуночи", "Мосты через забвение", "Каменная долина", "Председатель ревкома", "Песнь прошедших дней", "Добрая половина жизни", "Всадник, которого ждут" и другие картины.

Отец - Александр Араксманян, советский драматург; мать - Валентина Араксманян, заслуженная артистка Армении, актриса Ереванского ТЮЗа; брат - Эммануил Араксманян, советский кинокритик.

Об уходе актера сообщили в Союзе театральных деятелей Армении.