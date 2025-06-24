Режиссер Валерия Гай Германика назвала топ-5 неловких ситуаций на съемках

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала в Telegram-канале о топе-5 неловких ситуаций на съемочной площадке.

В топ-1 вошел случай, когда у оператора выпали зубные импланты из-за того, что всю ночь снимал на холоде. На втором месте Германика назвала момент, когда вместо дублера женщины привели лысого мужчину. Также она рассказала о ситуации, когда вместо игрового чучела животного привезли улыбающееся чучело волка.

Германика вспомнила, что на одних съемках актер вошел в кадр с высокой температурой и гнойной ангиной и скакал на коне.

«5. Молодой режиссер ушел в лес, потому что ему давал советы опытный оператор. Режиссера нашли и вернули. (Не на моей площадке, но смешно)», — поделилась режиссер.

В мае 2025-го Валерия Гай Германика заявила, что готовит небольшой проект с бессменным ведущим шоу «Поле чудес» Леонидом Якубовичем и актрисой Марией Кончаловской.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».