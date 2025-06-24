Актер Богданов заявил, что жена следит за его питанием на съемках

Звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов рассказал в эфире "Утро. ТНТ", как жена Лаура Кемстач заставляет его вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). Об этом "Газете.Ru" сообщила пресс-служба телеканала. Богданов, сыгравший недавно в сериале о любви "Второй брак", и сам женат второй раз. По словам актера, жена следит за его питанием на съемках. "Я приехал на съемки, понимаю, что скоро обед, а меня почему-то никто не спрашивает, что я буду есть. Я захожу в вагончик и вижу на столе вареную гречку и грудку. Ассистент мне сказал, что ему прислали, что у меня диета! Я, конечно, все съел — я такое в принципе люблю. Но на второй день подошел к ребятам из буфета, они говорят: "Хочешь стейк?", я говорю: "Очень хочу, давайте", а они: "Но можем гречки навалить", я ответил: "Не, не надо", — делится он. В мае комик Гарик Харламов признался, что от идеологии ЗОЖ у него начинается депрессия.