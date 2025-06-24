Брэд Питт рассказал, как фильм «Семь» повлиял на его жизнь

Актёр Брэд Питт рассказал о «самом нездоровом периоде» в своей жизни после череды работ над серией блокбастеров в первой половине 1990-х.

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По словам Питта, ему нужно было время, чтобы отключиться от происходящего.

Я просыпался, закуривал, выпивал четыре колы со льдом, ничего не ел. Я просто смотрел О. Джей Симпсона и пытался понять: «Что мне делать дальше? Что мне делать дальше?»

Актёр не сразу заинтересовался проектом Дэвида Финчера, но вовлечённость режиссёра вернула ему интерес к кино.