Умер певец-сердцеед и актер Бобби Шерман

24 июня, за месяц до своего 82-летия, в Лос-Анджелесе скончался артист, выступавший как Бобби Шерман. Его полное имя - Роберт Кэбот Шерман-младший.

© Российская Газета

Бобби - певец, автор песен, продюсер, актер кино и ТВ, один из главных американских сердцеедов и кумиров подростков 1960-1970 гг.

О кончине исполнителя сообщают THR и People со ссылкой на пост его вдовы в соцсети. В марте текущего года стало известно, что у певца диагностирована IV стадия рака.

Роберт Шерман родился в 1943 году в Калифорнии. Дебютный сингл - 1962 год, первый альбом - в 1969-м, основные хиты - Little Woman, La La La (If I Had You), Julie, Do Ya Love Me и Easy Come, Easy Go, все они вошли в Тор-10 чартов.

Экранный дебют - 1965 год, в фильмографии - порядка шестидесяти проектов: "ФБР", "Манкиз", "А вот и невесты", "Отряд "Стиляги", "Лодка любви", "Остров фантазий", "Она написала убийство", "Критическое положение!"

В 1996-м артист выпустил книгу мемуаров, в 2001-м дал последний концерт.