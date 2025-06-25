Умер актер из «Санта-Барбары» и «Доктора Хауса»

Ушел из жизни Джо Маринелли, американский актер кино, сериалов, театра и "мыльных опер", сценарист и продюсер. На счету артиста более пятидесяти проектов.

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Маринелли умер в возрасте 68 лет в Калифорнии от онкологического заболевания - несколько лет назад у него диагностировали рак горла и желудка.

Некролог публикует People со ссылкой на подтверждение от вдовы исполнителя.

Один из самых известных образов артиста - эксцентричный Банни Тальятти более чем в 170 эпизодах "Санта-Барбары".

Джо Маринелли родился в 1957 году в Коннектикуте. На экране - с 1980-х: "Путеводный свет", "Главная больница", "Блюз Хилл-стрит", "Закон Лос-Анджелеса", "Полиция Нью-Йорка", "Скорая помощь", "Доктор Хаус", "Отчаянные домохозяйки", "Касл", "Рэй Донован", "Утреннее шоу".