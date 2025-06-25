Умерла итальянская актриса Леа Массари

23 июня в своем доме в Риме ушла из жизни Леа Массари, итальянская актриса кино, ТВ и сценаристка.

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Массари сыграла главную женскую роль в "Анне Карениной" 1974-го и Аграфену Александровну в "Братьях Карамазовых" 1969-го. Оба сериала снял Сандро Больки.

Анна-Мария Массатани (настоящее имя) родилась 30 июня 1933 года в Риме. В кино дебютировала ленте Марио Моничелли 1954-го "Запрещается". Первый успех - фильм Микеланджело Антониони "Приключение". Активно снималась во Франции.

В списке работ - порядка семидесяти пунктов: "Седьмая мишень", "Страх над городом", "Бег зайца через поля", "Женщина в голубом", "Сад земных наслаждений", "Капитан Фракасс", "Сделано в Италии".

На счету Массари более десяти наград и номинаций. В 1975-м артистка была членом жюри Каннского МКФ.

О кончине артистки сообщает Adnkronos. Похороны тихо прошли частным порядком на муниципальном кладбище.

Отмечено, что Массари дистанцировалась от публичной жизни более тридцати лет назад.