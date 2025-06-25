Павел Деревянко сыграл во втором сезоне сериала «Кибердеревня»

Создатели сериала «Кибердеревня» объявили, что во втором сезоне шоу сыграл известный актёр Павел Деревянко. Кстати, съёмки нового сезона подошли к концу.

© Чемпионат.com

В сериале актёр сыграл вождя Патриков, племени, сражающегося с жителями Бутова. Новый сезон покажет Москву 2100 года.

Кадры второго сезона с Павлом Деревянко

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Второй сезон выйдет до конца 2025 года. Главные роли исполнили Сергей Чихачёв («Любовь. Смерть. Роботы») и Григорий Скряпкин («Мамочки»). Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») вновь озвучит робота Робогозина.