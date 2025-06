Скончался актер из сериалов «Беверли-Хиллз» и «Крутой Уокер»

24 июня скончался Аки Алеонг, актер кино и ТВ, режиссер, сценарист, продюсер, монтажер, автор песен и певец, оператор и мастер боевых искусств.

Экранная карьера Алеонга охватила более шестидесяти лет, на его счету свыше 150 проектов и порядка 90 наград.

Как передает THR со ссылкой на жену артиста Кончиту, тот отошел у себя дома в Калифорнии от осложнений деменции.

Аки Алеонг родился в 1934 году в Британской Вест-Индии, на территории нынешнего Тринидада и Тобаго в семье повара-гонконгца. В 1949-м с матерью перебрался в Бруклин. На ТВ дебютировал в 1956-м. Изучал актерское мастерство. С 1958-го работал в поп-группе Sheriff & the Ravels, далее был фронтменом коллективов Aki Aleong and the Nobles и Licorice Twisters.

В огромном списке ролей актера - "Как вращается мир", "Гавайский детектив", оригинальный сериал "За гранью возможного", "Главная больница", "Команда "А", "Беверли-Хиллз, 90210", "Крутой Уокер", "Вавилон 5", "Дракон: История Брюса Ли", "Кабельщик" с Джимом Керри, "Дом из песка и тумана".