Умерла известная советская актриса Эне Ярвис

24 июня скончалась Эне Ярвис, советская эстонская актриса театра, кино и телевидения, артистка радио, сообщают местные СМИ.

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Ярвис родилась в 1947 году. В 1970-м окончила актерский факультет Таллинской государственной консерватории, с того же года - актриса Государственного молодежного театра Эстонской ССР. Среди сценических работ: Марья Антоновна в "Ревизоре",

Гертруда в "Розенкранце и Гильденстерне", Вера в постановке "Неоконченная пьеса для механического пианино".

Экранный дебют - 1971 год, историко-революционный сериал "Свободны, как птицы". Далее - "Вечное представление", "Эльфийка", "Уголовное танго", "Радости среднего возраста", "Дикие лебеди" - по сказке Андерсена, с музыкой Каравайчука, "Русалочьи отмели", "Время не остановить" и другие.

На счету Ярве две премии - как лучшей актрисе Таллинского городского театра.