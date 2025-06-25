Скончался актер из фильма «Запах женщины»

В возрасте 75 лет ушел из жизни Альваро "Пьерино" Витали, итальянский актер кино и телевидения, сценарист, продюсер, певец. В списке его работ - более 150 пунктов.

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Некролог опубликован Il Messaggero. Артист скончался в Риме. Как рассказала СМИ жена комика, тот был госпитализирован две недели назад из-за пневмонии.

Витали родился в Риме в 1950-м. В 19 лет дебютировал на экране в "Сатириконе" Феллини, следом сыграл у него же в "Клоунах", а в 1973-м - в "Амаркорде".

В фильмографии артиста - взявший две номинации на "Оскар" "Запах женщины" Ризи, "Живи как полицейский, умри как мужчина" Деодато, "Звездная пыль", "Покойники".

В 1970-1980 гг. Витали был остро востребован в десятках легких однотипных эротических комедий, став одной из самых узнаваемых звезд субжанра commedia sexy all'italiana.

Критики считают Витали одним из наиболее недооцененных киноактеров страны.