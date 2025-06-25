Арнольд Шварценеггер назвал самый прибыльный фильм в своей карьере

Знаменитый голливудский актёр Арнольд Шварценеггер стал гостем ток-шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном», где он рассказал о своём заработке в кино. Бывший губернатор Калифорнии заявил, что самым прибыльным фильмом в его карьере стали «Близнецы» 1988 года.

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Дело в том, что Шварценеггер согласился сниматься в ленте бесплатно — за долю от будущего проката. И актёр не прогадал, ведь лента собрала в кино более $ 211 млн, став одной из самых успешных комедий своих лет. При этом сколько именно заработал актёр, неизвестно.

Самым прибыльным фильмом для меня были «Близнецы», потому что я не получил за него денег, не было никакой зарплаты. Я работал за процент от сборов. И это было фантастически. Мы сорвали большой куш.

Спустя 37 лет после выхода «Близнецов» Шварценеггер продолжает сниматься в кино. 12 июня актёр вернулся к главной роли во втором сезоне сериала «Фубар» от Netflix.