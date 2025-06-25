Народный артист РФ Дмитрий Певцов вернулся в кино. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он получил роль в сериале «Фулл Хаус».

© РИА Новости

Проект режиссёров Григория Васильева и Сергея Трофимова рассказывает о хирурге-трансплантологе из Москвы, который оказывается на севере России. Образ врача и воплотит Певцов.

В комментарии НСН Дмитрий Певцов заявил, что не считает свою новую роль возвращением, так как никуда не исчезал из профессии.

Также в актёрский состав вошли Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Мария Лисовая, Анна Котова, Валентина Мазунина, Семён Молоканов и другие. Дата выхода «Фулл Хауса» пока не объявлена.

Ранее худрук «Ленкома Марка Захарова» Владимир Панков заявил о возвращении в театр Дмитрия Певцова, сообщает RT.