Брэд Питт рассказал, почему чуть не лишился своей первой роли

Брэд Питт — одна из самых узнаваемых фигур Голливуда, но его путь к славе начался с маленьких ролей и смелых решений, которые чуть не обернулись провалом. В недавнем интервью для Entertainment Weekly актер вспомнил, как чуть не лишился своей первой роли в фильме «Нейтральная полоса» из-за импровизации, которая разозлила съемочную команду. Что подтолкнуло молодого Питта к риску, и как этот эпизод отразился на его карьере? Разбираемся.

Первая роль: официант без имени

В 1991 году Брэд Питт дебютировал в фильме «Нейтральная полоса» (The Dark Side of the Moon), где ему досталась эпизодическая роль официанта. Его персонаж даже не попал в титры. В одной из сцен Питт должен был подать шампанское главным героям, которых сыграли Чарли Шин и Д. Б. Суини, и налить его в бокалы. Актеру объяснили четкий порядок действий:

«Ты должен наливать, крутить бутылку, вытирать горлышко».

Задача была простой, но Питт решил добавить свою изюминку.

Импровизация

В конце сцены Питт произнес импровизированную реплику:

«Хотите что-нибудь еще?»

Это привело к мгновенной реакции съемочной команды.

«Первый помощник режиссера прибежал ко мне и сказал: "Если еще раз так сделаешь, вылетишь отсюда!"» — вспоминает Питт.

По его словам, инцидент стал для него «позором на всю ночь», оставив чувство стыда и неловкости.

Почему такая мелочь вызвала столь резкий отклик? В кинопроизводстве строгая дисциплина — основа работы, особенно для начинающих актеров. Импровизация без согласования нарушает сценарий и может усложнить монтаж или нарушить режиссерское видение. Для Питта, тогда никому не известного новичка, это был рискованный шаг, который мог стоить ему работы.

Мотивация Питта

За дерзким поступком стояла прагматичная цель. В начале 1990-х попасть в Гильдию киноактеров США (SAG) было ключевым шагом для получения крупных ролей. Членство в гильдии открывало доступ к кастингам и профессиональным контрактам, но для этого актеру нужен был опыт — например, получить роль с репликами. Как объясняет Питт:

«Ты не можешь получить работу без карточки SAG, но не можешь получить карточку SAG без работы».

Произнеся реплику, он надеялся, что его заметят и учтут как актера с диалогом, что приблизило бы его к заветной цели.

Уроки и последствия

Инцидент не привел к увольнению, и Питт продолжил карьеру, вскоре добившись прорыва с ролями в «Тельме и Луизе» (1991) и «Там, где течет река» (1992). Эта история с импровизацией стала для него важным уроком о дисциплине на площадке и балансе между творчеством и профессионализмом. Впоследствии Питт не раз демонстрировал умение импровизировать, но уже с одобрения режиссеров, как в «Однажды в… Голливуде» (2019), где его спонтанные реплики добавили шарма персонажу Клиффу Буту.

Питт сегодня

Сегодня Брэд Питт — не только актер, но и продюсер с двумя премиями «Оскар» (за «12 лет рабства» и «Однажды в… Голливуде»). Его карьера охватывает культовые фильмы («Бойцовский клуб», «Семь» и «Загадочная история Бенджамина Баттона»). В интервью Питт также упомянул свой новый проект — фильм о «Формуле-1», для подготовки к которому он проехал почти 10 тысяч километров.