Эзра Миллер надеется на возвращение в Голливуд

Актёр Эзра Миллер, известный по роли Флэша в фильмах DC, готовится к возвращению в киноиндустрию после длительного перерыва, вызванного чередой скандалов.

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Карьера 31-летнего актёра оказалась под угрозой в 2023 году после многочисленных обвинений, включая нарушение общественного порядка, нападение и кражу. Два охранных ордера, выданных в отношении него (включая один по делу с 12-летним подростком), впоследствии были отозваны. Тогда же Миллер публично извинился, сославшись на проблемы с психическим здоровьем и объявил о намерении пройти лечение.

После года затворничества актёр неожиданно появился на Каннском кинофестивале в поддержку режиссёра Линн Рэмси, с которой он сотрудничал в психологическом триллере «Что-то не так с Кевином».

«Я снова работаю с ней — вероятно, это будет моим первым проектом после перерыва. Мы вместе пишем сценарий нового фильма», — поделился Миллер в эксклюзивном интервью итальянскому изданию Lo Speciale Giornale на фестивале Filming Italy Sardegna.

Актёр признался, что выход в свет дался ему нелегко:

«После затворничества я не советую в качестве первого выхода выбирать такой масштабный фестиваль, как Канны. Это было серьёзным испытанием».

Миллер назвал Рэмси одним из величайших современных режиссёров, что может свидетельствовать о намерении вернуться в кино через камерные авторские проекты, а не масштабные блокбастеры. Пока неизвестно, как отреагирует Голливуд на попытку возвращения скандального актёра. Впрочем, индустрия нередко даёт второй шанс талантливым артистам, сумевшим переосмыслить свои ошибки. Его сотрудничество с Рэмси может стать первым шагом на этом непростом пути.