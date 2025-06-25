В кино они сражаются друг против друга, но в реальной жизни остаются близкими друзьями.

Крис Эванс и Себастьян Стэн играли врагов в фильмах Marvel: Капитан Америка против Зимнего Солдата. Несмотря на напряженные сцены, их дружба за кадром известна фанатам – актеры регулярно подшучивают друг над другом в соцсетях и поддерживают теплые отношения.

Кейт Бланшетт и Руни Мара в драме «Кэрол» изображали сложную и хрупкую связь между героинями, но на съемочной площадке их сблизила настоящая дружба, которая, по мнению критиков, усилила эмоциональную глубину фильма.

Знаковые роли, которые могли сыграть совсем другие актеры

Роберт Де Ниро и Джо Пеши – еще один пример. В «Славных парнях» и «Казино» они играли соперников в жестком криминальном мире, но за кадром поддерживают дружбу на протяжении десятилетий и часто работают вместе.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @faktovna.